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印尼泡麵狂勝台灣款？老饕秒解「2關鍵優勢」：差很多啊

▲老饕分析印尼泡麵和台灣泡麵的關鍵差異。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲老饕分析印尼泡麵和台灣泡麵的關鍵差異。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 14:10:30

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，近日就有網友在PTT八卦版提到便宜又熱門的印尼泡麵，直問台灣的泡麵是不是完全輸給印尼泡麵？貼文曝光引發熱議，釣出老饕分析印尼泡麵和台灣泡麵的關鍵差異。

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原PO提到，和印尼泡麵同性質的台灣泡麵，這幾年似乎了無新意，除了推出重量包還有點貴，直問「是不是沒有新梗了？」反觀因為疫情爆紅的印尼泡麵，因為便宜又吃粗飽，甜鹹風味還挺合大眾口味，不禁好奇台灣泡麵是否受到印尼泡麵市場的威脅。

▲老饕分析印尼泡麵和台灣泡麵的關鍵差異。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲老饕分析印尼泡麵和台灣泡麵的關鍵差異。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文立刻引發許多網友共鳴，並且點出印尼泡麵和台灣泡麵的最大差異，主要為印尼泡麵便宜，且麵體口感有彈性，「就硬和軟兩種口感，韓國、印尼的泡麵煮到軟還是有彈性」、「台灣麵都軟趴趴的，還一堆人捧」、「口感差很多」、「印尼泡麵的口感像油麵」、「印尼泡麵優點就便宜而已」、「印尼真的好吃」、「印尼泡麵完勝」。

不過，也有網友表示「印尼泡麵一次要吃兩包才會飽，醬料包很麻煩」、「印尼泡麵一個化學油味，超級可怕，吃一次再也不敢碰」、「印尼泡麵吃過一次，不知道在咀嚼什麼東西，吃幾口就吃不下去了，不合口味」、「印尼泡麵一口吃完了，根本不夠塞牙縫」。（編輯：賴詠璿）

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