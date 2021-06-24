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為何「披薩盒」都做方型不做圓型？知情人揭原因：太聰明

▲為何「披薩盒」都做方型不做圓型？知情人揭原因。（示意圖／取自photoAC）
▲為何「披薩盒」都做方型不做圓型？知情人揭原因。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 09:33:38

每次與朋友聚會、慶生時，不少人都會叫披薩來吃，餅皮搭配多種配料再加上咬了會牽絲的起司，讓人忍不住一片接一片。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『披薩盒』都做方型不做圓型？」沒想到就有知情人揭露了背後的原因，直言「真的太聰明」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「披薩的盒子為什麼都是方形的？」的文章表示，「為什麼我們要用正方形的盒子裝著圓形的披薩，然後切成扇形來吃？」原PO更點出心中的疑惑「為什麼不設計成，用三角形的盒子裝正方形的披薩，把披薩切成圓形來吃不是也可以嗎？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲綜合許多網友意見指出，原因歸納為2大類，為「方形相較於圓形好折」和「方形比較方便拿」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲綜合許多網友意見指出，原因歸納為2大類，為「方形相較於圓形好折」和「方形比較方便拿」。（示意圖／翻攝自pixabay）
網友們紛紛留言表示「方型好綑綁」、「紙盒要做成圓形的成本還比較高」、「圓盒增加製作成本」、「不好拿啊」、「正方形疊起來比較穩啊」、「圓盒超級難拿的」、「方形放在機車上比較穩阿」、「不好做而且空間利用率也沒比較好」。

不過綜合許多網友意見指出，原因歸納為2大類，為「方形相較於圓形好折」和「方形比較方便拿」，「披薩盒在製作時，都是未折好的紙板，上面有著預先印好虛線，出貨時只需沿線折即可，而方形相較於圓形好折，再者用到披薩盒時，主要幾乎都為外送，披薩盒子當然是方形更好固定，如果披薩盒是圓形的，外送員在運送途中有可能因為路面顛簸，圓形盒在車上滾來滾去而導致披薩散開」。（編輯：王柏文）

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