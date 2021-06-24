坐飛機「走道vs窗邊」怎麼選？旅客揭背後1關鍵：神劃位
全球的大眾運輸工具發展日益完善，除了個國家的客運、鐵路運輸之外，每個人選擇往返城市間的交通工具也不同，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「坐飛機『走道vs窗邊』該怎麼選？」沒想到就有旅客揭露背後選擇的關鍵，直言「完全神劃位」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 09:46:02
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「搭飛機要坐走道還是靠窗？」的文章表示，「是不是常常出國的都會選靠走道啊？不然要一直借過，要拿行李也比較方便，但靠窗除了可以看風景，還能靠在旁邊睡，比較舒服欸，有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
旅客網友們紛紛點出關鍵在於「國際長程選走道，國內短程選靠窗」，其原因為「國際長途，靠窗會很麻煩」、「飛歐洲走道，飛日本窗戶」、「短程的靠窗，長的靠走道」、「長程走道，短程靠窗」、「看時間6小時內窗戶，超過就是走道」、「中短程靠窗，長程超長程走道」、「曾經搭飛機靠窗，看到彩虹、光環，恆春半島鵝鑾鼻，台灣西部風景超美」。
更有網友直言「除非國內線飛低空層，不然飛國際線靠窗看風景只存在起飛和降落，大部分只能看到雲在你腳下，最好的位子當數安全門那一排的走道，那是經濟艙唯一能讓腳伸直的位子，而且又正面對空服員」，也直言「神劃位劃得好，伸腿舒適沒煩惱」。（編輯：王柏文）