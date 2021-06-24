棉質衣服總縮水？牢記「3招」避免變形：連晾曬都須講究
棉質衣服舒適百搭，是許多人購衣的首選，無論男女老少都喜歡。不過，棉質衣服洗後出現的「縮水」問題也困擾著許多主婦，到底該怎麼洗才不會變形呢？對此，時常分享生活小常識的搜狐號《生活優評》專欄就傳授「3大妙招」，不僅在洗滌上有學問，就連晾曬技巧都須講究！
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 10:48:00
《生活優評》表示，對於棉質衣服的清洗，必須學會「3個竅門」，首先要「留意標籤」，現在市面上有很多經過預縮處理的棉製服裝，一般來說縮水率比較低，因為面料在剪裁縫製前，就經過高溫預縮機處理過，相當於「提前縮水」，因此能有效維持衣物本身的形狀。另外，在購買棉質衣物前，可以翻看裡頭的標籤，除了檢查材質和含棉量外，還可以看一下洗護提醒，例如：是否可以機洗？溫水洗滌或冷水浸泡？以免除因洗護不當造成的縮水困擾。
其次則要注意「洗滌方法」，對於未經過防縮水處理的棉T，可以在洗滌時運用適當的方法，有效減少衣物縮水程度。例如：純棉製品耐鹼性強，可用各種肥皂、洗衣精，也可在洗滌前用淡鹽水浸泡衣物半小時左右，再進行清洗。洗衣服時，水溫應控制在35℃以下，不宜長時間在洗滌劑中浸泡。此外，由於純棉纖維不耐拉扯，對於格外愛惜的棉質衣服，最好手洗，或裝入洗衣袋，並把洗衣機設定為弱水流。另外，也可以加入一些衣物柔軟精，讓棉質衣物柔軟，不會產生明顯的縮水現象。
最後一點，也是最重要的一個細節，那就是「晾曬技巧」，一般人常常都會忽略這點，其實衣物晾曬過程對於衣物縮水程度也有很大的影響，所以千萬不要忽視這個最後步驟！為避免衣物過分縮水，晾曬時要適當將衣物拉平，若是手洗的話，在洗後不要把衣服全部擰乾，而是留一些水，讓衣物在重力的作用下晾曬，這樣就不會那麼容易縮水了。同時，也可以透過熨燙的方法，將棉T拉平後，用熨斗進行熨燙，這招可以讓衣服再次拉扯，從而回復到原始的大小，解決縮水困擾。（編輯：許苡晴）