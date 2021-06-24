棉質衣服總縮水？牢記「3招」避免變形：連晾曬都須講究

不過，棉質衣服洗後出現的「縮水」問題也困擾著許多主婦，到底該怎麼洗才不會變形呢？對此，時常分享

生活小常識的搜狐號《生活優評》專欄就傳授「3大妙招」，不僅在洗滌上有學問，就連晾曬技巧都須講究！

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《生活優評》表示，對於棉質衣服的清洗，必須學會「3個竅門」，首先要「

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▲棉質衣服到底該怎麼洗才不會變形呢？時常分享生活小常識的搜狐號《生活優評》專欄就傳授「3大妙招」，不僅洗滌有學問，就連晾曬技巧都須講究！（圖／取自pixabay）

洗滌方法

洗衣服時，水溫應控制在35℃以下，不宜長時間在洗滌劑中浸泡。

晾曬技巧

」，一般人常常都會忽略這點，其實

為避免衣物過分縮水，晾曬時要適當將衣物拉平，若是手洗的話，在洗後不要把衣服全部擰乾，而是留一些水，讓衣物在重力的作用下晾曬，這樣就不會那麼容易縮水了。