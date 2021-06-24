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點餐求「要很辣」！外送哥語重心長喊1句　女開便當笑了

▲一名女客人透過美食外送平台點餐，在備註強調「要很多辣椒」，沒想到外送員一到便語重心長說了「一句話」，讓她相當感謝店家。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲一名女客人透過美食外送平台點餐，在備註強調「要很多辣椒」，沒想到外送員一到便語重心長說了「一句話」，讓她相當感謝店家。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 11:04:46

中央流行指揮中心昨（23）日宣布，全台第三級警戒延至7/12，民眾想在餐廳內用餐點，必須還得再緩緩，為避免外出增加染疫風險，不少人也都改以透過外送方式解決三餐。對此，就有一名女網友指出，自己於美食外送平台點餐，在備註上強調「我要很辣」，結果外送員一到便語重心長說了「一句話」，讓她不禁笑喊「謝謝店家！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己透過美食外送平台點餐，嗜辣的她便在訂單備註「我要很辣」，結果外送員一到，便語重心長跟她說「很…多..辣…椒…喔！」讓她不禁笑喊「哈哈哈，我備註的，心想到底多多」。

結果她一打開便當盒，發現裡頭除了店家放的基本配菜外，飯上真的鋪滿辣椒，一片紅的情景，就讓她興奮直言「真的滿滿的辣椒！謝謝店家」，甚至附上四個大笑的表情符號。

▲店家果真加滿辣椒，讓女網友十分開心。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲店家果真加滿辣椒，讓女網友十分開心。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文曝光後，隨即引來不少人大讚留言，「我叫外賣最討厭店家忘記加辣，收到沒辣整個爆氣。」、「可以麻煩po出店家嗎，這麼實在不用新台幣教訓一下不行」、「辣椒就是生命！」、「這老闆真好！有的備註很多還是捨不得給」、「吃辣的人，會愛死老闆」、「那隻熊貓應該一邊咳嗽一邊鼻涕眼淚的送餐給你，被辣椒嗆到了！」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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