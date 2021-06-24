幫毛寶貝酒精消毒、戴口罩防疫　動保處：恐致死或熱衰竭

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動保處長楊淑方特別呼籲飼主，防疫期間帶寵物外出回家時，應用濕巾擦拭口、腳掌及身體、外出用品消毒，或帶至寵物健康生活站，為寵物進行消毒，以維護毛寶貝的健康；此外，疫情嚴重的時期，建議飼主儘量避免帶毛寶貝外出散步、在家如廁，以保平安。
毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠說，防疫期間，飼主會以噴灑酒精達到消毒殺菌功效，但這樣防疫方式並不適合寵物，飼主應避免直接噴灑酒精在寵物身上，因寵物體內無法代謝酒精，在身體內會產生毒性；毛寶貝酒精中毒，輕則肝衰竭，重則致死，飼主不可不慎，建議選用適合毛寶貝的沐浴產品進行清潔。
林子筠指出，動保處首創「寵物健康生活站」，在寵物店、動物醫院等46個據點，設置智能噴霧寵物消毒機，使用溫和廣效性的消毒劑，不僅不會傷害犬貓，亦可減少新冠肺炎接觸傳染的機率；飼主若擔心寵物外出身上沾染到病菌，可帶至寵物健康生活站，為寵物進行消毒。
至於有些飼主擔心狗因外出散步而染疫，因此選擇給牠們戴上口罩；動保處表示，其實這是非常危險動作，因為狗的汗腺不發達，需要透過口部喘氣散熱，才能緩解體熱，狗正常呼吸速度每分鐘30到40次，當狗無法順利散熱、換氣而猛喘時，牠們的呼吸會增到每分鐘200到400次，隨時都有熱衰竭的風險。
動保處建議，防疫期間帶狗出門大小便時，務必注意加強自身與狗狗的清潔及消毒，回到家後要以多張濕紙巾，幫狗狗分區擦拭口、腳掌及肛門、上背與下腹等，減少帶回家中的病菌，建議每1-2週洗澡，幫助洗去體表病原；牽繩、胸背、寵物推車等外出物品，則應以酒精消毒或在陽光下曝曬殺菌。
動保處表示，目前並無證據顯示犬貓感染新冠肺炎會再回傳給人，民眾毋須過度擔憂，倒是飼主觸摸寵物前記得洗手，並減少與寵物過度親密接觸或共享食物的習慣，以免不知情間把病毒傳染給毛寶貝；若確診者無親友協助照顧寵物，動保處將調度寵物安置旅館，協助餵養、清潔等基本照護，一同抗疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。