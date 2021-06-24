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陳其邁批防疫缺失　恩主公：我們的立場和高雄市政府一致

▲恩主公醫院院長吳志雄（右）語重心長的說，我們的立場和高雄市政府一致，面對看不見的敵人（病毒），不分地域齊心抗疫。（圖／擷取恩主公醫院臉書）
▲恩主公醫院院長吳志雄（右）語重心長的說，我們的立場和高雄市政府一致，面對看不見的敵人（病毒），不分地域齊心抗疫。（圖／擷取恩主公醫院臉書）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-24 12:22:56

高雄市23日新增9例的確診個案中，其中家庭群聚確診的7人感染源來自新北市三峽恩主公醫院，高雄市長陳其邁則不滿的痛批，完全沒有收到新北市政府衛生局有關恩主公醫院群聚的資訊；對此，新北市政府表示，一切以恩主公醫院的回應為主。

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恩主公醫院院長吳志雄語重心長的說，這是一場長期的戰役，我們的立場和高雄市政府一致，面對看不見的敵人（病毒），我們不分地域齊心抗疫；任何對恩主公醫院的指教，我們都會虛心接受，全體同仁努力在工作崗位上，照顧病人，給病人最好的醫療服務，全島共同防疫不分彼此，一起努力。

恩主公醫院今（24）日再度以新聞稿方式指出，新冠肺炎疫情已蔓延，恩主公醫院全體的同仁，努力在工作崗位上奮鬥，為民眾的健康把關；自5月起疫情演變成社區感染，雙北地區首當其衝，恩主公醫院的每位同仁，面對狡猾未知的病毒，沒有太多猶豫的空間，只能鼓起勇氣勇敢面對。

恩主公醫院認為，這段時間，醫護同仁需承擔照顧確診病人的風險壓力，無時不戰戰兢兢；現在最重要的是，讓我們能專心對抗COVID-19的病毒，保護我們的工作同仁、病人，及社區民眾的安全與健康。

新北市議員江怡臻指出，三峽恩主公醫院依中央指揮中心的SOP進行匡列，也經由疾管署的核定，若陳其邁真的認為同島一命，應該少一點甩鍋，多一些承擔；疫情發展至今，幾乎沒有聽過新北市長侯友宜責怪其他縣市，建議陳其邁趕快把心思拉回來，當務之急應是圍堵疫情、治療確診者力，同島齊心抗疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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