陳其邁批防疫缺失　恩主公：我們的立場和高雄市政府一致

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恩主公醫院今（24）日再度以新聞稿方式指出，新冠肺炎疫情已蔓延，恩主公醫院全體的同仁，努力在工作崗位上奮鬥，為民眾的健康把關；自5月起疫情演變成社區感染，雙北地區首當其衝，恩主公醫院的每位同仁，面對狡猾未知的病毒，沒有太多猶豫的空間，只能鼓起勇氣勇敢面對。
恩主公醫院認為，這段時間，醫護同仁需承擔照顧確診病人的風險壓力，無時不戰戰兢兢；現在最重要的是，讓我們能專心對抗COVID-19的病毒，保護我們的工作同仁、病人，及社區民眾的安全與健康。
新北市議員江怡臻指出，三峽恩主公醫院依中央指揮中心的SOP進行匡列，也經由疾管署的核定，若陳其邁真的認為同島一命，應該少一點甩鍋，多一些承擔；疫情發展至今，幾乎沒有聽過新北市長侯友宜責怪其他縣市，建議陳其邁趕快把心思拉回來，當務之急應是圍堵疫情、治療確診者力，同島齊心抗疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。