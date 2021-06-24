舊冷氣吹快十年！女急求「開1hr電費」 內行教1招簡單測
炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番，但民眾不免擔憂電費隨之暴漲，因而讓荷包不堪負荷，而行政院今（24）日通過紓困4.0精進方案，拍板一般住宅用戶取消6月夏月電價，另外商業服務業與農業用電戶，將視情形減免今年5月至12月的電費，希望能以此減免國人經濟壓力。不過，就有女網友指出，家中冷氣機齡已有快10年之久，因此讓她好奇「吹1小時電費多少阿？」對此，就有達人分享一招實測。
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 12:31:31
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，好奇詢問「有沒有人知道這種快10年的冷氣，吹1小時電費多少阿。謝謝」，隨後她也附上照片，透露平日大概都讓冷氣維持27度。
問題曝光後，立馬引來網友討論，「繳電費的時候就知道了」、「用型號去查是否變頻，如若不是，即可換一台了！」、「請水電師傅來加裝分表就時時可知道」、「冷氣是浮動的，很難去計算電費」、「用勾表勾電流算」。
留言中就有內行傳授方法，直言「你開一個小時，然後去對台電電表最快，因為你還要考慮機器功率、房間多大，運轉多久、初始室溫，你算這個不如去對電表，開冷氣一小時扣掉不開冷氣一小時的度數，然後多抓個幾次，取平均值。不然就去接勾錶算電流，這樣我覺得跟對電表意思差不多，但是更精確」、「自己看電表吧！把家中電器全關掉，只開冷氣一小時就知道了」、「這個可能要實測才會知道...把家中所有電器的插頭全部拔掉（包括冰箱），看看電表一小時跑多少，再去推算金額」。（編輯：陳雅雲）
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