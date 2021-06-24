愛上日本泡麵「1設計」！男吃了沒罪惡感：可惜台灣沒有
市面上泡麵款式五花八門，不僅有台灣老牌泡麵，近年來還有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。對此，就有網友先前曾至日本買泡麵，其中「一設計」讓他喜歡上，大讚表示「吃了沒罪惡感！」但也感嘆可惜在台灣難以見到。
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 14:06:22
原PO於臉書社團《泡麵公社》上發文，表示自己曾至日本買了一款泡麵，「味道還可以，重點是他小，杯子裝剛好，然後又是大廠日清做的，有時候想吃泡麵但又怕一碗太飽，這個設計小小的真的很棒」，他也貼出照片，只見畫面中廠商將麵體分成不少小包裝，讓小鳥胃的他不用擔憂吃不完或太飽。
他指出，這樣的設計讓他能幾分餓就吃幾塊麵，「上回一點點餓只想解嘴饞就泡一塊，這次比較餓就泡兩塊，睡前吃剛剛好不餓也好睡」，大讚表示「真的不錯，至少吃了沒罪惡感！」但他最後也大嘆直呼「可惜台灣沒有出這種，不然應該是很好賣，後悔當時只買了三包。」
貼文曝光後，隨即引起眾人討論，「這個我小時候很喜歡吃...馬克杯就可以泡了」、「有吃過，好吃。以前好像是在百貨公司裡美食街超市買的。」、「以前都是買碗裝，現在都先看有沒有出杯麵……胃口變小，年齡變大」、「好吃但吃不飽啊」、「我不能理解一包會太飽的心情，小學時吃一包泡麵，吃完就要再額外加3碗飯進去了」。
然而，就有老饕指出目前台灣也能買得到，「百貨公司的超市有賣，可是價錢好像不太親民。」、「台灣還有賣喔！百貨公司類似日本超商就有了」、「蠻多日本零食商店都買得到，給小孩當宵夜剛剛好」、「以前超市有，現在不確定，但網路有」。（編輯：陳雅雲）