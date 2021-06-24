陌生男半夜轉門把！租屋妹嚇壞了 網曝「1關鍵」要注意
不少人為了工作或學業離鄉背井，於其他縣市租屋努力為未來打拼，但獨居的生活也一定要小心自身安全。近日，就有女網友指出，半夜在租屋處突然聽到開門聲，於是她偷偷地往貓眼一看，竟是一位陌生男子在轉門把，讓她嚇得直冒冷汗，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 14:26:03
原PO日前在《PTT》表示，她本來在床上醞釀睡意，卻聽到外面一直傳來開門聲，原以為是隔壁房的人，但她發覺聲音很靠近，於是偷偷地往貓眼一看，沒想到竟是一位陌生男子在轉門把。她懷疑男子可能是喝醉了，但當下已經快凌晨三點，讓她忍不住害怕求救「我該怎麼辦...」。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「千萬別開門，最近也要小心」、「簡訊報警」、「門鎖好千萬別開，他若開始破壞門立刻報警」，另外也有不少人建議，「建議在外租屋可買防盜安全鎖」、「找人加裝門鏈鎖」、「備好防身物品（防狼噴霧之類的）」、「房門外面擺一雙男鞋」、「可以再買一個大聲警報器」、「回家時都大聲講電話，假裝有人在家等我」。
事後，原PO也在留言回應，男子不見後，她有用簡訊報警，而警察認為應該是喝酒醉了才會一直轉門把。但針對門上的「貓眼」，有過來人提醒一定要用東西遮住，因為市面上有種偷窺設備叫「反貓眼」，功能和貓眼完全相反，能從門外透過貓眼探進室內，「要注意反貓眼看室內輕輕鬆鬆」。（編輯：許智超）
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