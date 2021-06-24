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外送狂點3杯嫩仙草！「備註」曝光　3千人笑瘋：滿滿怨念

▲原PO收到一張訂單點了3碗仙草，「備註」曝光讓全場3千多名網友瞬間笑翻。（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲原PO收到一張訂單點了3碗仙草，「備註」曝光讓全場3千多名網友瞬間笑翻。（示意圖／NOWnews資料照 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 14:20:04

現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名女店員在《Dcard》貼文提到，收到一張訂單點了3碗仙草，「備註」曝光讓全場3千多名網友瞬間笑翻。

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原PO表示，她收到一張疑似學生在學校的訂單，點了3碗「招牌嫩仙草」，不過底下備註除了一碗要加花生之外，另外兩碗分別寫下「我們超餓！午餐爆X難吃，麻煩你們了，謝謝」以及「便當吃不飽」，讓原PO看完不禁笑稱「午餐到底多難吃，接到訂單看備註欄快笑死」，直呼「看到這種備註心情都好了」。

▲原PO收到一張訂單點了3碗仙草，「備註」曝光讓全場3千多名網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO收到一張訂單點了3碗仙草，「備註」曝光讓全場3千多名網友瞬間笑翻。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文曝光之後，全場3千多名網友也瞬間笑翻，紛紛逗趣回應「我看到一定仙草多挖一匙」、「好好笑XD」、「好可愛哈哈哈哈，我上班看到這種，都覺得心情很好，可愛的客人」、「感受到了滿滿的怨念」、「可能是有三色豆吧」、「這串太可愛了吧」、「想到之前接到一筆，要求杯子上寫生日快樂的訂單超可愛，感覺是要偷偷給朋友的生日驚喜」。

對此，也有其他學生分享類似經歷「我之前訂披薩，備註『我們很餓，希望單可以快一點』，店員還打電話問是不是很餓單要快一點，到現在都記得很清楚，謝謝你，讓我們比較快吃到，結果單原本要等一小時，他說10分鐘後過來拿，眼淚又要滴出來了，真的是辛苦了！」（編輯：賴詠璿）

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