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廚房傳出「莫名臭味」！他一看抽油煙機嚇歪：這什麼群聚

▲網友家廚房傳出莫名臭味，他四處查看之後發現「意外真兇」，引發熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友家廚房傳出莫名臭味，他四處查看之後發現「意外真兇」，引發熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 15:03:16

該說是意外的訪客嗎？有網友透露日前在家中廚房聞到一股「很臭的味道」，但又找不出異味的來源。最終經過一番搜索之後，卻在抽油煙機發現「神秘真兇」，特殊的遭遇引發鄉民熱議。

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該網友在Dcard發文表示，自己有一天晚上經過家中廚房時聞到一股很臭的味道，「像雞蛋臭掉的味道」，但檢查了垃圾桶和回收桶卻沒發現異味來源。由於已經半夜了，於是只好暫時放棄。隔天繼續在廚房檢查時，卻突然聽到抽油煙機傳來「啾啾啾蹦蹦蹦卡卡卡」的聲音，結果探頭一看卻傻眼了。

▲網友在自家廚房的抽油煙機內竟然看見小鳥。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友在自家廚房的抽油煙機內竟然看見小鳥。（圖／翻攝自Dcard）
竟然有一隻疑似是八哥的小鳥從內與原PO四目相對！而且這鳥還無法自行從中脫身，原PO後來找了水電過來幫忙，才順利把鳥撈了出來。還在煩惱要怎麼處理時，管子內深處竟又傳出「啾啾啾蹦蹦蹦」的聲音，讓原PO不禁崩潰直呼「在群聚？祖宗三代都生在我家？」更懷疑之前聞到的臭味可能就是鳥類的屍體或是壞掉的鳥蛋，傻眼大喊「到底還有幾隻！」

特殊遭遇讓網友笑翻，紛紛留言回覆說「有點可愛」、「好好笑」、「還是幼鳥耶，看他的嘴巴」、「突然出現在自家裡真的會被嚇死」、「莫名覺得很好笑哈哈哈，不過死掉的生物那個味道真的不是蓋的，祝原PO好運」、「你家排煙管面向屋外的出風口是不是要處理一下呀，不然以後感覺又會有」。（編輯：倪浩軒）

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