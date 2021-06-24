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暗示減租被已讀！她怒公審房東「沒禮貌」　行徑讓網戰翻

▲有網友指出，某網紅暗示房東減租，但房東卻已讀不回，結果直接被網紅發文公審。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友指出，某網紅暗示房東減租，但房東卻已讀不回，結果直接被網紅發文公審。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 15:03:37

台灣疫情持續爆發，全台三級警戒也持續延長至7月12日，嚴重影響了民生經濟，不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租。不過，就有網友發現，某網紅在臉書貼出與房東的對話紀錄，暗示房東能減租，沒想到房東已讀不回，結果就被網紅發文公審，讓她看了相當傻眼。

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原PO在《Dcard》表示，她看到某網紅在個人臉書貼出與房東的對話紀錄，只見網紅在10日私訊房東，表示自己為了配合政府政策，近期無法營業，結果對方已讀不回。網紅昨（23）日又再度告知房東，「三級警戒延長到7月12日，自己會有將近1個月沒收入，不知道房東有沒有什麼可以共體時艱的方案？」

沒過多久，網紅就將對話PO在臉書，並說「6/10號到現在已讀不回，現在得知三級警戒可能到7/12，你再不回就是沒禮貌」，接著還抱怨自己繳的租金比樓上套房還要多，房東應該要多體恤房客，「準時繳房租的我，遵守規矩的我，是你們會怎麼做呢？」

▲網紅在臉書抱怨房東，讓原PO看了相當傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》
▲網紅在臉書抱怨房東，讓原PO看了相當傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO看完感到相當無奈，她認為房東可能也不想吃虧，不減租不代表就是房東的錯，沒想到選擇已讀，卻被貼到網路公審，讓她忍不住說「我覺得的確大家都有困難，不減租不代表就是房東的錯吧？」

貼文曝光後，網友也紛紛認同原PO，「房東若主動提出是房東人好，沒主動提怎麼敢去要啊」、「換位思考要是今天換你是房東就一定會減租嗎？我是覺得與其要求房東減租，不如去商量延後付全額」、「這年頭只要當房東就被塑造出錢很好賺，沒有給租客白吃白住就不是好人，累」、「繳不出房租，房客就是無法履行合約內容啊」、「感覺被視為理所當然」。

不過，也有不少人說，「我覺得也不算公審吧，比較像是想找同溫層取暖」、「房東沒有義務減免房租，但已讀不回或不讀不回，我都會覺得不被尊重耶」、「給減免至少對方繼續租，一旦好轉租金繼續收，如果現在不肯變通把人趕走了，那後續要重新招租更麻煩」、「雖然公審很過分，但我覺得應該像國外一樣，針對疫情期間繳不出房租的房客，規定房東不能趕他走」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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