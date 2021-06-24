暗示減租被已讀！她怒公審房東「沒禮貌」　行徑讓網戰翻

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沒過多久，網紅就將對話PO在臉書，並說「6/10號到現在已讀不回，現在得知三級警戒可能到7/12，你再不回就是沒禮貌」，接著還抱怨自己繳的租金比樓上套房還要多，房東應該要多體恤房客，「準時繳房租的我，遵守規矩的我，是你們會怎麼做呢？」
原PO看完感到相當無奈，她認為房東可能也不想吃虧，不減租不代表就是房東的錯，沒想到選擇已讀，卻被貼到網路公審，讓她忍不住說「我覺得的確大家都有困難，不減租不代表就是房東的錯吧？」
貼文曝光後，網友也紛紛認同原PO，「房東若主動提出是房東人好，沒主動提怎麼敢去要啊」、「換位思考要是今天換你是房東就一定會減租嗎？我是覺得與其要求房東減租，不如去商量延後付全額」、「這年頭只要當房東就被塑造出錢很好賺，沒有給租客白吃白住就不是好人，累」、「繳不出房租，房客就是無法履行合約內容啊」、「感覺被視為理所當然」。
不過，也有不少人說，「我覺得也不算公審吧，比較像是想找同溫層取暖」、「房東沒有義務減免房租，但已讀不回或不讀不回，我都會覺得不被尊重耶」、「給減免至少對方繼續租，一旦好轉租金繼續收，如果現在不肯變通把人趕走了，那後續要重新招租更麻煩」、「雖然公審很過分，但我覺得應該像國外一樣，針對疫情期間繳不出房租的房客，規定房東不能趕他走」。（編輯：許智超）
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