公司暖幫訂便當！女一開「多2隻」超驚喜：決定跪著吃完
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名女網友透露，公司補助中午便當費用，而菜色一曝光，就讓她驚喜直呼「決定跪著吃完！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 15:19:18
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示公司幫忙訂便當，當她一打開發現菜色相當豐富，除了咖哩、豆芽菜、小黃瓜、豆干外，還有一整片滷雞排，和2隻紅澄澄的蝦子，「這樣$30…我決定跪著吃完…」。
貼文曝光後，隨即引來眾人羨慕留言，「哪一家公司？ 我也想去應徵了」、「30。這輩子我都沒碰過這種價錢。」、「別人的公司總是不失望」、「三年沒吃過這麼好的菜色了……」；甚至有人看到蝦子驚喜直呼「第一次看到便當裡有蝦」、「兩隻蝦就不只30」、「光肉加蝦子在外面就不只30了」、「很少看到便當會出現蝦子的，而且還是兩隻蝦」。
甚至有網友開玩笑表示「不管他多便宜，我只想看到你跪著吃的影片」、「可以拍張跪著吃便當的嗎～」、「記得要上傳吃便當的照片哦！」、「想看跪著吃便當是什麼樣子」、「什麼時候直播跪著吃便當」。
原PO事後在留言區補充，指出公司其實有補助午餐費用45元，所以該便當真正價格為75元，她也開心直言「真的很捨不得吃那兩隻蝦，而且好飽。」另外不少人詢問公司是否缺人？她也回應「目前補足人力了」。（編輯：陳雅雲）