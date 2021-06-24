捐贈高防護口罩、面罩　江啟臣籲趕快部署第二代疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
「要疫苗、要健康、要解封」，議長邱奕勝現場提出三大訴求，黨中央捐贈口罩、面罩給第一線醫護人員，代表黨中央到地方一條心，要解封就要有充足疫苗，現存疫苗很快就被打完，代表防護力仍然不足，但慈濟捐贈疫苗感覺就是「卡卡」，他呼籲執政的民進黨不要擋疫苗進來。
江啟臣在受訪時指出，防疫我加一不分任何人，也希望執政黨好朋友一起來，不光今天送的防疫物質，慈濟功德會也有捐500萬劑BNT疫苗，除了民間團體，還有企業界，地方政府也都很努力，他透露國民黨執政的14縣市也將爭取被授權買疫苗，解決民眾疫苗需求，這兩天就會送件，希望政府趕快解決疫苗荒的問題。
江啟臣期盼，台灣的疫苗施打覆蓋率能夠趕快追上其他國家，尤其面對現在新一波又快、又毒、威脅又大的Delta變種病毒株，疫苗的準備更形重要，他再次呼籲政府盡速超前部署二代疫苗，我們不是沒有經費，不希望老是作為疫苗被受贈國家，台灣防疫上半場是CAN HELP 到現在NEED HELP，二代疫苗不管是採購或代工，都應該去爭取。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。