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房市／疫情期間買賣屋　多找一家申貸銀行

▲專家提醒，疫情期間買賣房屋，所需時間最好抓得寬鬆一些。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家提醒，疫情期間買賣房屋，所需時間最好抓得寬鬆一些。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-25 08:00:00

全台持續延長三級警戒，由於銀行、地政機關持續分流上班，買賣房屋流程所需的時間也拉長，房市專家呼籲此時買賣房屋的民眾，簽約至過戶流程（包含申辦房貸）所需的時間應比一般時期多抓半個月以上。此外，也可多找一家銀行申貸，以免受到作業時間過長，且條件差而受到延宕。

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房屋買賣的流程是買方「支付訂金」後，雙方進行「簽約」;簽約後需「用印」，包括請領土地及建物登記謄本、填寫申請書、申請各項稅務的繳稅單，買方若需貸款，也要在這個階段確認貸款銀行，需跑的流程包括銀行收件、審查、估價對保、用印等；接著進入「完稅」階段，雙方持繳稅單繳稅，就可以辦理「過戶」，包括領取新的權狀、結清尾款等費用、房屋點交等。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，以上流程在非疫情的一般時期，約需1個月，但目前疫情期間，銀行與地政機關多分流上班，建議買賣雙方時間上多抓至少半個月。雖然時間拉長，但因流程不變，對買賣雙方風險並不會提高，唯若買方原本租屋，現在轉租為買，可能因流程拉長，需多付幾個月房租。

郎美囡說明，銀行端分流上班、近期處理紓困貸款，申辦房貸流程可能拉長；地政機關在疫情爆發之前，包括桃園及中南高等縣市屬於交易熱區，已經累計許多買賣案件要處理，早有「塞車」情況，如今又分流上班，所需的作業時間也拉長。

簽約至過戶流程結束後，郎美囡表示，由於目前工班比較難叫，裝潢修繕工程也應把時間抓得寬鬆一些，建議多抓至少1個月。此外，要注意的是，通常裝潢工程會與設計師或統包商壓定完工日期，因疫情期間干擾因素恐較多，建議消費者在壓工期時，多與廠商協調、各退一步，較能確保工程如期如質完成。

信義房屋企研室專案經理曾敬德則建議，由於交屋時程可能延後，簽約時可請代書直接將交屋時間抓得寬鬆一些；申辦貸款時，則可以多找一間銀行，避免只找一間，但對方流程太慢，或是最後條件給得不好，又得重新再找另一間銀行，將程序拖延得太長；最後，由於部分社區在疫情期間對裝潢工程也有限制，建議最好先問清楚，避免最後卡到自己的入住時間。

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