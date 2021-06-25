房市／疫情期間買賣屋　多找一家申貸銀行

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大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，以上流程在非疫情的一般時期，約需1個月，但目前疫情期間，銀行與地政機關多分流上班，建議買賣雙方時間上多抓至少半個月。雖然時間拉長，但因流程不變，對買賣雙方風險並不會提高，唯若買方原本租屋，現在轉租為買，可能因流程拉長，需多付幾個月房租。
郎美囡說明，銀行端分流上班、近期處理紓困貸款，申辦房貸流程可能拉長；地政機關在疫情爆發之前，包括桃園及中南高等縣市屬於交易熱區，已經累計許多買賣案件要處理，早有「塞車」情況，如今又分流上班，所需的作業時間也拉長。
簽約至過戶流程結束後，郎美囡表示，由於目前工班比較難叫，裝潢修繕工程也應把時間抓得寬鬆一些，建議多抓至少1個月。此外，要注意的是，通常裝潢工程會與設計師或統包商壓定完工日期，因疫情期間干擾因素恐較多，建議消費者在壓工期時，多與廠商協調、各退一步，較能確保工程如期如質完成。
信義房屋企研室專案經理曾敬德則建議，由於交屋時程可能延後，簽約時可請代書直接將交屋時間抓得寬鬆一些；申辦貸款時，則可以多找一間銀行，避免只找一間，但對方流程太慢，或是最後條件給得不好，又得重新再找另一間銀行，將程序拖延得太長；最後，由於部分社區在疫情期間對裝潢工程也有限制，建議最好先問清楚，避免最後卡到自己的入住時間。