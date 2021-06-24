上高速公路遇暴雨！國道警授「安全指南」：別太相信Auto
台灣各地近日雨勢豐沛，中央氣象局長鄭明典昨（23）日就分享一張累積雨量圖，只見中南部呈現累積雨量最大的粉紫色，讓鄭明典直呼「相當可觀！」大雨傾盆，就有網友詢問若在高速公路時突遇暴雨，看不清路該怎麼辦？釣出一位國道警察現身說法，傳授道路「安全指南」，被鄉民們推爆。
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 16:23:39｜2021-06-24 17:18:53
有位網友日前在PTT發文，透露自己在高速公路北上台中到苗栗之間突逢暴雨，「根本急流泛舟，路都看不清」。不禁請教大家「遇到嚴重影響視線的暴雨會怎麼處理？」
問題一出引發熱議，就有位國道警察發文回覆表示，「白天」雨天行車，請注意一定要開啟「大燈」，該國道警更提醒最好手動開啟，因為現在有些車子大燈的Auto設定，在白天遇到大雨時仍不會開啟，該國道警直言「尤其是白色的車輛，在白天滂沱大雨下，你不開燈，根本看不到！請手動開啟大燈，不要太過相信Auto」。
另外在高速公路突逢暴雨該怎麼辦，該國道警建議「繼續開到最近的一個交流道或是服務區、休息站去等待」，再來就是記得「有後霧燈的車，就開後霧燈」，沒有後霧燈的車，可以開啟危險警告燈（雙黃燈），「但切記變換車道時，請先關掉，否則你的方向燈是會被危險警告燈吃掉的」。不過該國道警也指出，現在有些車在顯示雙黃燈的時候，還是可以顯示方向燈，駕駛上路前最好先弄清楚愛車的方向燈與危險警告燈運作方式。
該國道警最後呼籲，「雨天行車，小心為上，變換車道前請不厭其煩地注意有無來車，尤其是內側與外側車道同時變換至中線車道的情況，更須注意，畢竟雨這麼大，只能小心再小心」。專業經驗分享文被網友推爆，紛紛留言回覆說，「推專業」、「大鴿是對的」、「白天下雨真的要開大燈，尾燈有亮差很多」、「推，給予正確觀念」。（編輯：倪浩軒）