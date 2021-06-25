房市／信義房屋推線上即時聊　解求職疑惑

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視訊面試已經成為疫情期間必須熟悉的一個求職流程，李宜蓁表示，信義房屋為了讓應徵者有良好的面試體驗，面試前會先以電話說明面試流程，並且協助應徵者測試視訊工具，適當給予應徵者調整環境或服裝的建議，讓視訊面試不 會成為應徵者求職的壓力，整個面試過程也會力求輕鬆，例如透過請應徵者推薦住家周邊美食的方式，來緩和氣氛，另外也能了解應徵者對商圈的瞭解程度，以一些較為生活化的問題，突破視訊面試的隔閡。
而新進人員到職後最擔心的教育訓練問題，信義房屋提供百堂線上教育訓練課程、直播教學，防疫期間也能在家學習不中斷，信義房屋新崛江店專員王衍凱表示，自己進入信義房屋將近半年，剛到職的前一、二個月會自己安排在早上或晚上的時間，來收看線上教育訓練課程，課程不只詳細說明公司購售屋保障之外，線上講師甚至有許多服務心法及經驗傳授，讓菜鳥陌生開發不怕說不出話來，認真看完，真的可以扎實打好基本功。
王衍凱進一步說明，信義房屋全直營體系，除了資源多、可共享之外，疫情之下，最有感的就是有底薪，相對的穩定有保障。信義房屋保障新人前半年月薪5 萬 ，另外還有30天工作鑑賞期，離職除了當月薪水5萬之外，可再領5萬轉職金，不管有沒有疫情衝擊，新人都可以放心學習、快速銜接。