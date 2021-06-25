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房市／信義房屋推線上即時聊　解求職疑惑

▲信義房屋表示，視訊面試已經成為疫情期間必須熟悉的一個求職流程。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋表示，視訊面試已經成為疫情期間必須熟悉的一個求職流程。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-25 12:30:00

受到新冠肺炎影響，許多人為了在家避疫，求職路也因此中斷，為此，信義房屋除了改採線上面試之外，還推出「線上即時聊」功能，有任何求職問題，都可以先在家利用手機、電腦透過「線上即時聊」詢問，另外進入信義房屋後，還提供百堂線上教育訓練課程及直播教學，疫情結束後就能快速進入狀況，不怕碰上空窗期。

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信義房屋人資部執行協理李宜蓁表示，疫情升上三級警戒之後，就有一些求職者會透過「線上即時聊」詢問求職問題，最多人詢問的就是「疫情期間還有在徵才嗎？」事實上，疫情之下信義房屋徵才腳步不停歇，除了推出「線上即時聊」，讓求職者在家就能解惑之外，也提供線上面試，目前執行下來成效不錯，全數應徵者皆有順利完成線上面試，有100%的到談率。

視訊面試已經成為疫情期間必須熟悉的一個求職流程，李宜蓁表示，信義房屋為了讓應徵者有良好的面試體驗，面試前會先以電話說明面試流程，並且協助應徵者測試視訊工具，適當給予應徵者調整環境或服裝的建議，讓視訊面試不 會成為應徵者求職的壓力，整個面試過程也會力求輕鬆，例如透過請應徵者推薦住家周邊美食的方式，來緩和氣氛，另外也能了解應徵者對商圈的瞭解程度，以一些較為生活化的問題，突破視訊面試的隔閡。

而新進人員到職後最擔心的教育訓練問題，信義房屋提供百堂線上教育訓練課程、直播教學，防疫期間也能在家學習不中斷，信義房屋新崛江店專員王衍凱表示，自己進入信義房屋將近半年，剛到職的前一、二個月會自己安排在早上或晚上的時間，來收看線上教育訓練課程，課程不只詳細說明公司購售屋保障之外，線上講師甚至有許多服務心法及經驗傳授，讓菜鳥陌生開發不怕說不出話來，認真看完，真的可以扎實打好基本功。

王衍凱進一步說明，信義房屋全直營體系，除了資源多、可共享之外，疫情之下，最有感的就是有底薪，相對的穩定有保障。信義房屋保障新人前半年月薪5 萬 ，另外還有30天工作鑑賞期，離職除了當月薪水5萬之外，可再領5萬轉職金，不管有沒有疫情衝擊，新人都可以放心學習、快速銜接。

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