房市／小心這類房屋　冷氣恐用得兇

夏天家戶習慣開冷氣保持室內舒適度，但有些房屋格局，恐因悶熱、不通風，使用冷氣較其他房型耗電又花錢，包括西曬屋、頂樓戶、長形屋等高熱源房型，而棟距太近、面防火巷的房型，也因隱私、烹飪氣味干擾等因素，需要常年關窗，在不通風的情況下，就得開冷氣，入住此類房屋，夏天電費可觀。
財經中心/綜合報導
2021-06-25 18:00:00
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，會造成室內較悶熱最廣為人知就是西曬屋與頂樓屋，西曬屋日照時間長，頂樓屋陽光直射，房屋不易散熱，夏天的室內溫度普遍較高，部份大樓外觀貼深色瓷磚也容易吸熱，而居住在人口較密集的市區，也易因熱島效應而感覺比較熱，現今有許多新建案都標榜綠建築，不僅建築規劃較通風，也以建築設計降低碳排放，較為節能。
信義房屋業七區專案執行協理盧漢寶分享他過去的實務帶看經驗表示，最廣為人知就是西曬屋，因為若位於比較潮濕的區域，西曬方位的房屋也有買方會喜歡。
此外，盧漢寶說明，最怕遇到只有單面採光，沒有前後窗可讓空氣對流，這類的房子格局就算開窗，也因通風不好導致室內容易悶熱，或是棟距太近，開窗處面對別人家的廚房，整天吸油煙，或因隱私關係只好關窗，那就得要全天開冷氣。
而長形屋也散熱不易，盧漢寶表示，長形屋不僅容易浪費空間，位於房屋中段隔的房間暗房比例很高，通常沒有對外窗、且空氣難對流，容易悶熱，夏天氣溫高，就得天天開冷氣，才有辦法維持舒適的居家生活品質。