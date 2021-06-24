影／4天逼退挑戰者！原始生活實境秀被蟲蟲大軍逼到崩潰
▲ 挑戰者 4 天就被蟲蟲大軍逼到快崩潰。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權）
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▲ 挑戰者 4 天就被蟲蟲大軍逼到快崩潰。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權）
記者謝美伶/綜合報導
2021-06-24 16:34:32｜ 2021-06-24 16:35:29
居家隔離已經讓你悶的受不了嗎？好想出外自由奔放的呼吸戶外空氣？若今天有機會讓你生活在一片荒野之中，你是否會對目前的生活改觀呢？手無寸鐵、衣不蔽體的人們，野放至殘酷荒原，人們才得以重新思考「人定勝天」與「人心隔肚皮」之間的界限。Discovery頻道《原始生活21天Naked and Afraid》系列，要帶領人們探索的，不僅是外在的世界，長鏡頭更瞄準野放荒原中的現代人如何於蠻荒中捨命掙扎，聚焦人們在面對惡劣環境時的內心世界與本能反應。原本自信滿滿的參賽者，竟只挑戰 4 天就被可怕的蟲蟲大軍所逼退！
▲ 挑戰者必須回歸原始生活，在一片荒野中自立生活21天。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權） × ▲ 挑戰者必須回歸原始生活，在一片荒野中自立生活21天。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權）
無論你是性善論或性惡者的信奉者，節目帶你一窺人們如何赤裸面對飢餓、嚴寒酷暑、及各種痛苦煎熬，同時，還得面對陌生搭檔，在求活命的利益考量拉扯下，互相傾輒的內心。每集節目中將有一男一女2名挑戰者，以回歸自然與原始的裸體狀態，挑戰在亞馬遜雨林、百慕達、納米比婭沙漠等最惡劣的原始地形，自食其力生活21天。
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他們將在偏遠地區面臨最殘酷的天氣，並且想辦法解決飢餓與脫水問題。毫無防護地對抗飢餓的獵食動物，這些搭檔必須互相依賴，完成21天的挑戰，證明自己就算害怕，還是能赤裸裸在荒野中生存。觀眾看到的絕非浪漫愛情動作片，而是冒死求生，血淚交織的精采實境秀。《原始生活21天Naked and Afraid》全新一季真實記錄荒野中的人定勝天，精準洞悉詭譎人性。節目將於每週六晚間10點播出。
▲ 荒野中存在許多危險的狩獵者。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權） × ▲ 荒野中存在許多危險的狩獵者。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權） ▲ 挑戰者必須回歸原始人的生活。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權） × ▲ 挑戰者必須回歸原始人的生活。（圖／Discovery Channel Taiwan 授權） ▶ 感謝授權：Discovery頻道 / Discovery Channel Taiwan 完整影片： https://youtu.be/zB02Dk8QUiI