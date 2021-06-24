急尋20年前洗面乳！她「示意圖」出手全場笑噴：靈魂畫家
你可能也有這樣的經驗，曾經吃過的零食、喝過的飲料，又或許是某些生活中用過的小東西，多年後想要再找回當年記憶中的經驗，卻怎麼也想不起來。雖然不是什麼重要的問題，卻揮之不去，十分惱人。就有位網友向大家求救，表示自己在尋找一款20年前用過的洗面乳，但她所畫的「示意圖」卻讓大家鄉民們笑翻，直呼簡直是「靈魂畫家！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 16:52:10
有位女網友在臉書社團《爆系知識家》發文，透露自己正在找一款20年前用過的洗面乳，「但是實在想不起叫啥牌子」，只知道價位在65元～125元左右，「灌很硬很飽」，原PO接著更分享自己所畫的示意圖，拜託神通廣大的網友幫忙解答。
但所謂的「示意圖」，說實在是真的非常抽象，確實只能意會難以言傳，笑翻的網友紛紛留言回覆說，「最喜歡看這種通靈系列的了」、「我乍看以為畫椅子」、「只有我以為是折疊椅嗎」、「從來沒有這麼想知道知識家的答案過」、「本年度最神秘的洗面乳」、「你畫我猜實戰版」。
不過網友們臥虎藏龍，最後還是有不少人能憑著這樣細微的線索找出正解，讓原PO笑稱「謝謝各位，通靈結束！我要哭了！」更直言「我畫如此籠統還有好多人才看得懂，謝謝廣大的知識家」。（編輯：倪浩軒）