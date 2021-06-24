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柯文哲怨三級警戒延長應怪新北　侯友宜：病毒不分顏色

▲新北市長侯友宜強調，病毒不分顏色，也不分你跟我，大家要團結在一起，因為我們的敵人只有一個，就是「病毒」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜強調，病毒不分顏色，也不分你跟我，大家要團結在一起，因為我們的敵人只有一個，就是「病毒」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-24 16:46:11

中央宣布疫情三級警戒延長至7月12日，網路上有多人將矛頭直指遭台北市長柯文哲拖累；柯文哲今（24）日受訪時反駁，這是典型的「政治攻擊」、「認知作戰」，新北的病例比台北還多，就算不能解除三級警戒，怎麼不是怪新北？

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新北市長侯友宜今日在新北防疫應變會議上強調，對台灣而言，病毒不分顏色，也不分你跟我，現在最重要的是，大家要團結在一起，因為我們的敵人只有一個，就是「病毒」，同島一命，共同團結防疫；他從以前到現在，就堅持這樣一個的走法。

侯友宜說，大家互相提供訊息、彼此切磋，讓我們的防疫更進步，更要用同理心，謝謝第一線辛苦的醫護及基層防疫夥伴，沒有他們、絕對沒有我們；所以防疫絕對是上下一心，大家一起努力，希望快速地把疫情控制好外，趕快恢復正常的生活，才是最重要的目標跟方向。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.55%8.45%
2021-06-21-2021-06-24
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