柯文哲怨三級警戒延長應怪新北 侯友宜：病毒不分顏色
中央宣布疫情三級警戒延長至7月12日，網路上有多人將矛頭直指遭台北市長柯文哲拖累；柯文哲今（24）日受訪時反駁，這是典型的「政治攻擊」、「認知作戰」，新北的病例比台北還多，就算不能解除三級警戒，怎麼不是怪新北？
記者陳志仁／新北報導
2021-06-24 16:46:11
新北市長侯友宜今日在新北防疫應變會議上強調，對台灣而言，病毒不分顏色，也不分你跟我，現在最重要的是，大家要團結在一起，因為我們的敵人只有一個，就是「病毒」，同島一命，共同團結防疫；他從以前到現在，就堅持這樣一個的走法。
侯友宜說，大家互相提供訊息、彼此切磋，讓我們的防疫更進步，更要用同理心，謝謝第一線辛苦的醫護及基層防疫夥伴，沒有他們、絕對沒有我們；所以防疫絕對是上下一心，大家一起努力，希望快速地把疫情控制好外，趕快恢復正常的生活，才是最重要的目標跟方向。
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