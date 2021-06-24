超準！憑直覺選出最喜歡的飯糰　秒知你「職場優勢」在哪

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笑容就是你最大的超能力，有你在的工作環境總是被注入歡樂氣氛，哪怕遭遇到什麼困難、同事之間發生什麼尷尬局面，笑臉迎人又能包容各種工作夥伴的你，也總能巧妙又自然地化解，扮演好工作團隊中的調劑角色，替大家打氣，帶來正能量，很容易受到主管喜愛。
選擇飯糰2：意志力過人
你的字典裡沒有放棄，無論接到何種任務，都會努力做到最好，而且一定要達到自己心目中的100分標準。犯錯了會馬上道歉，遭遇危機就會立即開始處理，這樣充滿幹勁又堅強的你，當然會讓主管非常欣賞。
選擇飯糰3：勇於嘗試
你樂於挑戰不同性質的工作任務，勇於探索各種不同方向。和那些上班時只想重複自己擅長工作的人不同，在主管眼中，很放心把新任務交給你，而你也總能盡責完成，奮力帶頭衝，凝聚起團隊向心力。
選擇飯糰4：細心有耐性
你天生個性謹慎，凡事三思而後行，就算泰山崩於前也能保持冷靜、沈穩面對，不會隨便衝動地發表意見。你的提議總是經過仔細評估和分析，這種細心和耐性可不是每個人都有，但卻是所有工作團隊不可或缺的要素。
選擇飯糰5：擅長溝通
你很懂得在工作上妥善處理人與人的連結，善於調解各種分歧與誤會，在工作的壓力中仍能保持好與同事、客戶、主管之間的溝通進退，扮演非常優秀的橋樑角色，總能傾聽各方的聲音，理解彼此的問題，並找出處理之道。（編輯：倪浩軒）