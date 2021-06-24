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超準！憑直覺選出最喜歡的飯糰　秒知你「職場優勢」在哪

▲憑直覺選出圖中第一眼看見最吸引你的飯糰，秒測出你「職場優勢」在哪。（圖／翻攝自《香港01》）
▲憑直覺選出圖中第一眼看見最吸引你的飯糰，秒測出你「職場優勢」在哪。（圖／翻攝自《香港01》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 17:27:43

心理測驗的時間又到了！每個在職場打拼的上班族一定都很知道自己的優勢到底在哪？這次題目超簡單，上圖中的5個飯糰，憑直覺選出第一眼看見最吸引你的那個，根據港媒《香港01》報導，答案能揭露出你天生的「職場優勢」何在，趕快一起來看看吧。

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選擇飯糰1：笑有出頭天

笑容就是你最大的超能力，有你在的工作環境總是被注入歡樂氣氛，哪怕遭遇到什麼困難、同事之間發生什麼尷尬局面，笑臉迎人又能包容各種工作夥伴的你，也總能巧妙又自然地化解，扮演好工作團隊中的調劑角色，替大家打氣，帶來正能量，很容易受到主管喜愛。

選擇飯糰2：意志力過人

你的字典裡沒有放棄，無論接到何種任務，都會努力做到最好，而且一定要達到自己心目中的100分標準。犯錯了會馬上道歉，遭遇危機就會立即開始處理，這樣充滿幹勁又堅強的你，當然會讓主管非常欣賞。

選擇飯糰3：勇於嘗試

你樂於挑戰不同性質的工作任務，勇於探索各種不同方向。和那些上班時只想重複自己擅長工作的人不同，在主管眼中，很放心把新任務交給你，而你也總能盡責完成，奮力帶頭衝，凝聚起團隊向心力。

▲履歷內的「工作經驗」欄位特別重要。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲每位上班族都想要找到並發揮出自己的「職場優勢」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
選擇飯糰4：細心有耐性

你天生個性謹慎，凡事三思而後行，就算泰山崩於前也能保持冷靜、沈穩面對，不會隨便衝動地發表意見。你的提議總是經過仔細評估和分析，這種細心和耐性可不是每個人都有，但卻是所有工作團隊不可或缺的要素。

選擇飯糰5：擅長溝通

你很懂得在工作上妥善處理人與人的連結，善於調解各種分歧與誤會，在工作的壓力中仍能保持好與同事、客戶、主管之間的溝通進退，扮演非常優秀的橋樑角色，總能傾聽各方的聲音，理解彼此的問題，並找出處理之道。（編輯：倪浩軒）

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