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打工族爽拿1萬紓困！勞工苦嘆「又沒得領」：我有繳稅耶

▲台灣三級警戒延長至7月12日，今（24）日行政院也推出紓困4.0精進方案，其中也增加部分工時受僱勞工紓困發放1萬元生活補貼，預估將有47萬人受惠。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣三級警戒延長至7月12日，今（24）日行政院也推出紓困4.0精進方案，其中也增加部分工時受僱勞工紓困發放1萬元生活補貼，預估將有47萬人受惠。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 19:10:32

台灣三級警戒延長至7月12日，今（24）日行政院也推出紓困4.0精進方案，其中也增加部分工時受僱勞工紓困發放1萬元生活補貼，預估將有47萬人受惠。但消息曝光也引發許多正職勞工不滿大喊：「我繳一堆稅又沒得領！」

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行政院拍板紓困4.0精進方案，其中對自營業者勞工紓困貸款認定條件放寬，原預估受惠人數730萬人，現預估再多90萬人能夠受惠，包含41萬的打工族、部分工時勞工發放1萬元補助；短期代課老師、鐘點人員於停課期間由政府負擔鐘點費；無雇主導遊領隊、國旅領團人員補助每人每月一萬元，共3個月薪資；中止建教合作的高中建教生，補助學校發給紓困補貼。

▲紓困4.0再加碼，紓困貸款117萬人從寬從速認定。（圖／國發會提供）
▲紓困4.0再加碼，紓困貸款117萬人從寬從速認定。（圖／國發會提供）
消息一出立刻引發各界關注，不少正職勞工在網路上留言批評「領月薪3萬的勞工也很苦啊」、「飲料店打工者一堆，生意根本沒影響」、「勞工果真是心中最軟的一塊」、「打工的很窮嗎？排富？打工賺零用錢來花而已」、「只有領月薪繳稅正職領不到」、「有繳稅領不到半毛，勞工繼續吃土」。

▲不少勞工抱怨。（圖／翻攝PTT）
▲行政院拍板紓困4.0精進方案，內容卻讓不少勞工抱怨。（圖／翻攝PTT）
更有部分人針對政府遲遲不採取普發現金政策感慨表示「直接普發一萬就好了」、「就乾脆全發算了，當繳稅者都傻了？」、「又跟全球唱反調，就是不普發」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
96.3%3.7%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.55%79.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.57%8.43%
2021-06-21-2021-06-24
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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