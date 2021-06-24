打工族爽拿1萬紓困！勞工苦嘆「又沒得領」：我有繳稅耶
台灣三級警戒延長至7月12日，今（24）日行政院也推出紓困4.0精進方案，其中也增加部分工時受僱勞工紓困發放1萬元生活補貼，預估將有47萬人受惠。但消息曝光也引發許多正職勞工不滿大喊：「我繳一堆稅又沒得領！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 19:10:32
行政院拍板紓困4.0精進方案，其中對自營業者勞工紓困貸款認定條件放寬，原預估受惠人數730萬人，現預估再多90萬人能夠受惠，包含41萬的打工族、部分工時勞工發放1萬元補助；短期代課老師、鐘點人員於停課期間由政府負擔鐘點費；無雇主導遊領隊、國旅領團人員補助每人每月一萬元，共3個月薪資；中止建教合作的高中建教生，補助學校發給紓困補貼。
消息一出立刻引發各界關注，不少正職勞工在網路上留言批評「領月薪3萬的勞工也很苦啊」、「飲料店打工者一堆，生意根本沒影響」、「勞工果真是心中最軟的一塊」、「打工的很窮嗎？排富？打工賺零用錢來花而已」、「只有領月薪繳稅正職領不到」、「有繳稅領不到半毛，勞工繼續吃土」。
更有部分人針對政府遲遲不採取普發現金政策感慨表示「直接普發一萬就好了」、「就乾脆全發算了，當繳稅者都傻了？」、「又跟全球唱反調，就是不普發」。（編輯：潘毅）
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