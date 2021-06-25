日本連皇室打疫苗都要等！東北亞疫苗優先施打順序曝

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至於韓國，自2月開始施打疫苗，韓國疾病管制預防中心（KDCA）「Covid-19疫苗接種小組」訂出優先施打名單，計畫分為四階段施打，原則上不開放民眾選擇廠牌。Q1施打對象包括第一線醫療人員、長照養護機構工作人員及居住者、精神病院及復健等設施職員及入住者等共約130萬人；Q2施打人數約900萬人，對象納入65歲以上長者、老人福祉設施職員、第一季施打對象以外（非一線）的醫療人員、身心障礙人士、街友安置中心等相關設施職員及入住者。
Q3則規劃施打慢性病成人患者、18至64歲成人、軍警消及社會基礎設施職員、幼兒及青少年教育設施職員等族群；其餘全體人民則需等待至Q4開放接種。此外，韓國政府也開放在韓國之外籍人士免費施打，申請程序與韓國民眾無異，不過僅限長期居留之外籍人士，持觀光簽證等短期人士則不納入施打。在韓國陸續爆發移工群聚感染事件後也將非法移工族群納入施打對象，韓國官員承諾，國內移工不論是否逾期居留，都可以安心接種或接受篩檢，並將不會因此被遣返。
雖然有不少民眾質疑是否台灣的「官比民大」，都可以優先施打；但有部分人士認為各國國情不同，施打順序因此也不同，形成正反兩派的議題探討。
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