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日本連皇室打疫苗都要等！東北亞疫苗優先施打順序曝

▲不管是日本還是韓國，施打順序都依照醫護人員、長者和重大傷殘病患，沒有像台灣政府，還有第二大類順位的中央及地方政府人員。（圖／Pixabay）
▲不管是日本還是韓國，施打順序都依照醫護人員、長者和重大傷殘病患，沒有像台灣政府，還有第二大類順位的中央及地方政府人員。（圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-25 01:00:00

新型冠狀肺炎疫情爆發，離台灣相當近的東北亞，疫情動向同樣讓台灣民眾相當關注。四方報團隊整理日本和韓國的疫情狀況，發現最有趣的一點在於，不管是日本還是韓國，施打順序都依照醫護人員、長者和重大傷殘病患，沒有像台灣政府，還有第二大類順位的中央及地方政府人員。

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根據《Time Out》列出的日本政府疫苗施打優先順序和時程，除了第一線醫護為優先之外，第二順位就是65歲以上長者，而第三順位重大傷病患，第四順位是養護機構工作的人，第五順位則是60至64歲長者；由於疫苗數量充足，目前已開始讓18歲以上日本公民施打，甚至開放給在日本的外籍居民，只要他們有按照當地政府的常規申請。在這順序之中，沒有任何職業優先順序，連皇室都得依照年齡順序施打。至於台灣，在指揮中心於20日公布的最新優先施打順序中，中央及地方政府人員仍是優先的第二順位。

至於韓國，自2月開始施打疫苗，韓國疾病管制預防中心（KDCA）「Covid-19疫苗接種小組」訂出優先施打名單，計畫分為四階段施打，原則上不開放民眾選擇廠牌。Q1施打對象包括第一線醫療人員、長照養護機構工作人員及居住者、精神病院及復健等設施職員及入住者等共約130萬人；Q2施打人數約900萬人，對象納入65歲以上長者、老人福祉設施職員、第一季施打對象以外（非一線）的醫療人員、身心障礙人士、街友安置中心等相關設施職員及入住者。

Q3則規劃施打慢性病成人患者、18至64歲成人、軍警消及社會基礎設施職員、幼兒及青少年教育設施職員等族群；其餘全體人民則需等待至Q4開放接種。此外，韓國政府也開放在韓國之外籍人士免費施打，申請程序與韓國民眾無異，不過僅限長期居留之外籍人士，持觀光簽證等短期人士則不納入施打在韓國陸續爆發移工群聚感染事件後也將非法移工族群納入施打對象，韓國官員承諾，國內移工不論是否逾期居留，都可以安心接種或接受篩檢，並將不會因此被遣返。

雖然有不少民眾質疑是否台灣的「官比民大」，都可以優先施打；但有部分人士認為各國國情不同，施打順序因此也不同，形成正反兩派的議題探討。

有興趣的讀者朋友欲了解更多，都可以閱讀《日本疫苗政策懶人包｜力拼暑期完成12歲以上學生接種！對外將支援東協》和《拼11月完成70%疫苗接種率！韓國如何刺激民眾施打意願？》獲取更深入的相關報導。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
94.92%5.08%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.95%80.05%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.66%8.34%
2021-06-21-2021-06-24
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