COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

LINE分享「謎片」超怕傳錯人！網揭2實用秘訣：再也不怕

▲傳LINE分享資訊不少人擔心會私訊錯人或將不該傳的東西傳到群組，對此就有內行網友分享了2招秘訣，避免點錯聯絡人列表發生糗事。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲傳LINE分享資訊不少人擔心會私訊錯人或將不該傳的東西傳到群組，對此就有內行網友分享了2招秘訣，避免點錯聯絡人列表發生糗事。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 22:27:04

科技發達的現在通訊軟體百百款，台灣人最熟悉也常用的LINE因為可以傳送免費訊息、通話，能夠即時傳送新聞或資訊，成為民眾最常使用的聯絡方式之一。不過也因為不論親朋好友、學生老師或是工作同事，不同社群都能在同個聊天室對話，使用過程中也經常發生「傳錯群組」的糗事，對此就有內行分享了避免這項糗事發生的秘訣，文章曝光後也讓不少網友直呼「太實用了！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前在BBS社群平台批踢踢（PTT）的iOS版上就有網友分享了「移除Line聯絡人分享列表」的方法，原PO解釋自己平常在分享東西時，LINE時常會跳出推薦的聯絡人或是群組分享建議，不少人就曾因為看錯帳號或群組，將「不適合」的影片或資訊誤傳到別的聊天室內。

原PO就舉例自己經常在分享資訊時，深怕不小心傳送給家庭、公司、里長防疫群組、家長群組等等，而目前網路上最常見的解決方法是「刪除對話紀錄」，但這只是治標不治本的做法。對此，他也研究出一項新的妙計，也就是只要到「Line App」的設定中找到「Siri捷徑」，點入後選擇關閉就能夠輕鬆避免LINE主動推薦分享聯絡人列表。

▲
▲ 分享資訊時會跳出聯絡人列表。（圖／翻攝自PTT）
▲（圖／翻攝自PTT）
▲點進LINE APP的「設定」欄便能看見SIRI捷徑。（圖／讀者提供）
文章曝光後，許多曾發生類似慘況或深受其害的網友也紛紛留言直呼「太實用了」、「這真的有解決我的困擾」、「推，每次分享也都很怕會傳錯人」、「同樣困擾+1，感謝提供解法！」，此外還有另一名內行網友指出，只要利用3D Touch功能長按聯絡人列表，接著便會跳出「減少建議」選項，如此便能達到相同功效。（編輯：楊智傑）

▲（圖／翻攝自PTT）
▲也有網友分享3D Touch可以做到相同效果的方法（圖／翻攝自PTT）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
97.3%2.7%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.5%79.5%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.48%8.52%
2021-06-21-2021-06-24
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀