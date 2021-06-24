立陶宛「對岸共和國」規定人有耍廢權！41條超狂憲法曝光

台灣本土疫情受國際關注，繼日、美兩國贈送台灣疫苗後，位於東歐的立陶宛也宣布將贈送台灣2萬劑AZ疫苗，國內更掀起一波討論感謝立陶宛的聲浪，知名作家吳曉樂（吳珊珊）更是在臉書分享了關於立陶宛國內一個獨立的「對岸共和國（Užupio respublika，也譯作奧蘇比斯共和國）」小知識，其制定的「41條憲法」因為與其他國家正規嚴肅的憲法相差太大，因此在曝光後也瞬間掀起討論熱潮。

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吳珊珊在文章內表示「這次認識立陶宛的潮流，《對岸共和國憲法》讓我笑中帶淚」，同時將「對岸共和國」的41條憲法一一列出，其中就包含「每個人都有無所事事的權利」、「貓沒義務愛它的主人，但有需要時就要幫忙」、「每個人都要為自己的自由負責」，此外也有相互對比的條文如「每個人都有權快樂」、「每個人都有權不快樂」；憲法最後三條甚至還規定「不要被打敗」、「不要還手」、「不要投降」。

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯在推特針對捐贈疫苗一事表示「熱愛自由的人，就應該彼此照顧」。（圖／美聯社／達志影像）

以下為《對岸共和國憲法》列表：

第一條：每個人都有在維爾紐利河畔生存的權利，而維爾紐利河有流經每個人的權利。

第二條：每個人在冬天都擁有熱水、暖氣和瓦片屋頂的權利。

第三條：每個人都有死亡的權利，但不是義務。

第四條：每個人都有犯錯的權利。

第五條：每個人都有變得獨一無二的權利。

第六條：每個人都有愛的權利。

第七條：每個人都有不被愛的權利，但不是必須的。

第八條：每個人都有不傑出和不聞名的權利。

第九條：每個人都有無所事事的權利。

第十條：每個人都有愛和照顧貓的權利。

第十一條：每個人都有權照顧狗隻直到其中一方死去。

第十二條：每隻狗有權去做狗。

第十三條：每隻貓沒有義務要愛牠的主人，但必須在需要的時候提供幫助。

第十四條：有時候，每個人都有不知道他的職責的權利。

第十五條：每個人有質疑的權利，但不是責任。

第十六條：每個人都有快樂的權利。

第十七條：每個人都有不快樂的權利。

第十八條：每個人有保持沉默的權利。

第十九條：每個人都有信仰的權利。

第二十條：沒有人有暴力的權利。

第二十一條：每個人都有欣賞自己是不重要的權利。

第二十二條：每個人都有對永恆憧憬的權利。

第二十三條：每個人都有權利去了解。

第二十四條：每個人都有權利不去了解任何事情。

第二十五條：每個人都有權利成為任何國籍的人。

第二十六條：每個人都有權利慶祝或不慶祝自己的生日。

第二十七條：每個人都應該記住自己的名字。

第二十八條：每個人都可以分享他們擁有的。

第二十九條：沒有人可以分享他們所沒有的東西。

第三十條：每個人都有權利有兄弟、姐妹和父母。

第三十一條：每個人都可以是獨立的。

第三十二條：每個人都要為自己的自由負責。

第三十三條：每個人都有哭的權利。

第三十四條：每個人都有被誤解的權利。

第三十五條：每個人都沒有權利讓另一個人有罪。

第三十六條：每個人都有成為個人的權利。

第三十七條：每個人都有不擁有權利的權利。

第三十八條：每個人都有不害怕的權利。

第三十九條：不要被打敗。

第四十條：不要還手。

第四十一條：不要投降。

這些既像詩句又富含幽默哲理的憲法曝光後，讓不少台灣網友也驚呼「太可愛了！」、「突然好期待可以出國的一天去看一看」、「我也是看了好感動！簡單、人性、關懷、善意的社會」。事實上，這個「對岸共和國」暫時未被任何一國政府承認，7000位「國民」多為藝術家、音樂家、詩人等，雖有自己的國旗、憲法、總統和貨幣，但更像是個「藝術家組織」，不過就連

立陶宛首都

。（編輯：楊智傑）