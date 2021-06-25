韓式炸雞「淋醬照樣酥脆」！網一嚐反讚：台灣1料理完勝
近年受到南韓娛樂圈帶進「韓流」文化影響，韓式炸雞在台也擁有超高人氣。對此，近日一名網友在PTT女孩版提到韓式炸雞，似乎淋了醬也一樣能保持酥脆口感，他好奇詢問大家「喜歡吃韓式炸雞嗎？」貼文曝光引發熱議，卻有一票網友狂喊台灣「1料理」更美味。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 07:43:49
原PO提到，最近看到一些韓國的YouTuber拍韓式炸雞的影片，但自己還沒有嚐試過，不禁疑惑「炸雞不是很酥脆嗎？如果加上醬不是會溼溼的？」好奇詢問廣大鄉民「大家喜歡吃韓式炸雞嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「喜歡原味，不喜歡有醬的」、「起家雞的哇樂口味很好吃，淋醬還是脆的」、「好吃，喜歡洋釀的口味」、「超愛！炸雞主要是雞腿肉不是排骨，而且就算沾了醬汁，外皮還是很脆，最喜歡橋村」、「韓式炸雞的皮就是要脆」、「nene的奶油優格跟青陽辣椒口味超好吃」、「去韓國玩每天晚上都在吃」、「韓式炸雞厲害的地方就是不會溼溼的」。
不過，有網友認為台灣「1料理」更勝韓式炸雞，「喜歡，但更愛鹹酥雞XD」、「不喜歡，很甜，吃幾塊就膩了，鹹酥雞才讚」、「超喜歡，可是比鹹酥雞貴很多」；也有網友表示「好吃但不會上癮，美式炸雞還是比較好吃」、「掛上韓式價格翻倍」。（編輯：賴詠璿）