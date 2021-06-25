公公與尪大吵！她收「存證信函」遭索房產：限一個月搬走
一家人生活在一起難免會發生摩擦、爭吵，尤其是與公婆同住的媳婦，更容易碰到生活習慣不同等問題。但畢竟是一家人，有什麼過不去的紛爭一定要鬧上法院才能解決呢？就有位女網友透露，先生與公公大吵一架，吵架的起因只是因為東西沒擺好這類的瑣事，結果竟然收到公公寄來的存證信函，限期他們一個月內搬出去，還要把房子改登記到公婆名下，讓她好傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 10:50:22｜2021-06-25 11:24:49
該位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露因為自己東西沒擺好，方向順序角度不對等等，惹得公公不快，先是遷怒於婆婆，最後變成和原PO老公大吵一架，父子倆鬧得不可開交，結果公公竟然寄來存證信函。
原PO解釋，目前房子登記在老公名下，但當初是由公婆幫忙出頭期款600萬，父子倆大吵後這600萬也成為導火線，於是公公就寄來存證信函，要求房子改登記在公婆名下，並限期原PO夫妻倆一個月內搬出去。原PO傻眼表示，「真的林子大了什麼鳥都有，真的很奇怪的家庭...」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「看起來小事，也可以搞怎麼大」、「家家有本難念的經！吵架總是會有不好聽的話，不要放心上，儘量順著」、「公公這樣搞，是不打算再跟你們來往了嗎？父子各讓一步，也沒什麼」、「我朋友還有為了曬衣服沒甩兩下被婆婆念的」、「所有權是你先生的，頭款是公公出的，信不信，一旦訴訟到了法院判理，法官會各打50大板，痛罵一頓，然後叫你們回家好好處理自己的家務事」、「能分開住最好！趕快搬」。（編輯：倪浩軒）