大和解？網推由中國女星演真人白雪公主 眾愣：好像可以
近年迪士尼時興開拍真人版動畫電影，諸如《美女與野獸》、《阿拉丁》、《灰姑娘》等經典卡通，都推出了真人版本，而最新一部將被翻拍的則是《白雪公主》。不過真人白雪公主的主演女星公布之後，卻引來網友熱議認為和印象中的白雪公主不太符合，更有鄉民建議白雪公主「皮膚如雪，髮如檀木」的形象可找某位中國女星來出演，掀起討論，不少網友紛紛驚呼「好像可以？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 11:40:52
好萊塢為了扭轉過去幾年給外界「太白」、重要角色都由白人演員出演的爭議，近年掀起一股「政治正確」選角風潮，像是迪士尼之前真人版《小美人魚》便找來膚色黝黑的女星荷莉貝里（Halle Bailey）主演，而這次的真人版《白雪公主》則是找來有拉丁美洲血統的瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）飾演，但卻引發網友質疑和童話故事中描述的角色形象不符，「不夠白」的議論。
而就有網友在PTT發文表示，白雪公主在童話故事中被形容為「皮膚如雪，嘴唇如血，髮如檀木」，黑髮雪膚的個人形象，其實亞洲女星或許意外符合？原PO進一步指出，「咦？那不就是景甜嗎？頭髮烏黑亮麗，皮膚還白到在《金剛：骷髏島》裡面比白人還要白呢！」
這個天外飛來一筆的神奇提議，讓網友紛紛在底下留言回覆說，「我寧可看景甜也比SJW亂選角還好」、「很多黃種人還真的比白人還白」、「原來景甜這麼正」、「大甜甜真的很美啊」、「比現在白雪選角跟小美人魚強很多」、「至少符合角色設定XD」、「我竟然被你說服了」、「迪麗熱巴也很適合演白雪公主」。（編輯：倪浩軒）