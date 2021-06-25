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傳訊息「5惡習」曝光！台灣人幾乎全中槍　1功能網求刪除

▲科技時代的進步，人手一機已經非常普遍，而隨著許多通訊APP的誕生，傳訊息討論事情、問候親友這些事情也逐步取代了通話功能。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲科技時代的進步，人手一機已經非常普遍，而隨著許多通訊APP的誕生，傳訊息討論事情、問候親友這些事情也逐步取代了通話功能。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 11:44:43

科技時代的進步，人手一機已經非常普遍，而隨著許多通訊APP的誕生，傳訊息討論事情、問候親友這些事情也逐步取代了傳統通話功能。對此，泰國網紅娘娘最近就拍片盤點台灣人傳訊的「5大惡習」，來台生活多年的他，指出這些習慣真的會讓人非常生氣，獲得不少網友的共鳴。

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一、台灣人傳訊息跟便秘一樣

娘娘表示，很多人傳訊息都不會一次性的把事情說完，例如開頭就問「你在嗎？」，然後看到訊息的人就還要回「我在啊」，然後就這樣來回「一點點」訊息很多次，簡直是浪費時間。

二、傳完訊息就一秒消失

娘娘表示，遇到這種人真的想要掐死他，有時候對方傳訊息過來後，明明已經秒讀、秒回訊息，但對方卻突然之間就人間蒸發，過很久一段時間才有回應，而且這種人可以這樣對待別人，別人要是不回他，他還會說「為什麼都不回應我」。

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▲泰國網紅娘娘分享台灣傳訊息的「五大惡習」，指出如果秒回訊息又消失，那密我們幹嘛呢？（圖／娘娘YT）
三、搶當Ending王

明明話題都已經結束，但自己不願意成為已讀不回的那方，結果自己聊天的對象也是這種人，兩個人一來一往，無意義的對話跟貼圖連環發，讓娘娘直言「已讀不回有是有什麼好怕的？不是都聊完了嗎？」

四、完全沒有重視問題順序

這種事情常常發生在群族裡面，當一個人先說「我們要吃什麼」，接著另一個人不回答問題又發問「那我們要穿什麼」，結果全部人都在回答「我穿這個」、「我穿那個」，完全忽略第一個問題，這實在讓人很生氣，尤其是老闆跟主管在工作群族，員工提出解決不了的問題，他們就直接不回答略過。

五、超愛傳語音

娘娘認為，如果真的很想要講話，就直接打電話，你傳訊息有時候不清不楚，有的時候甚至是氣音，誰聽得懂啊？當收訊人在外面走動的時候，到底要怎麼聽清楚？

影片曝光後，掀起不少粉絲共鳴「語音功能我真的要推薦各個APP刪掉這功能＝＝真的擾人到不行」、「秒回還被不讀不回我真的也超不爽」、「無辜中槍的我就是第一點QQ」、「幾乎全台灣人都中槍了」、「推語音功能要刪除」、「秒回訊息對方消失真的會讓人超不爽的」、「我最討厭語音...真的很想砍人」、「還有那種明明是手機重度使用者，密他就喜歡偷看，然後不已讀，真的傻眼」。（編輯：張嘉哲）

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