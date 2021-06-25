杯麵霸主現身！被封「最好吃泡麵」 眾秒哭：完全0消息
泡麵因為其便利以及便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而有些租屋在外的人，家裡如果沒有廚房，買個幾碗杯麵來放，方便又快速就能解決一餐。不過，近日就有網友討論「有人跟我一樣懷念漢寶跟浪味杯麵的嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 12:02:01
原PO在「泡麵公社」貼文指出「之前逛到別的版面的時候，有人寄信去金車反應，希望可以重新上架「漢寶」系列的泡麵，結果金車有回應說會考慮要重新上市，但到現在都0消息；另外，如果宜蘭食品工業也能考慮重新推出「浪味」系列的杯麵那該有多好？有人跟我ㄧ樣懷念的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「浪味烏龍麵真的超好吃」、「漢寶蚵仔味細麵，拜託了」、「淚推漢寶蚵仔味細麵，這種好吃的東西怎會停賣，真的想不透」、「想念漢寶的黑胡椒牛肉杯麵」、「浪味的杯麵真的是我吃過最好吃的泡麵」、「浪味杯麵絕對是第一名，我永遠無法忘懷，藏著太多的回憶」、「兩款現在都沒了，往事只能回味」、「浪味烏龍麵真的好吃，期待再重出江湖！」、「浪味烏龍、漢寶蚵仔味細麵，跪求回歸，我也有寫信反應，都沒消息」。
據了解，台灣的杯麵始祖，就是1988年台灣宜蘭食品與韓國農心株式會社研發的浪味杯麵；至於紙杯杯麵始祖，則是1992年台灣金車食品的漢寶系列，不過現在這兩款泡麵都已經停產不賣許久，到現在都能勾起民眾的回憶，可見其美好的滋味，在不少人心中留下深刻的印象。（編輯：張嘉哲）