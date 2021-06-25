燒臘店為何都用木砧板？行家揭「3原因」：不然很快就掰
近年來台灣街上能看到不少港式燒臘餐廳，店內美食包括叉燒、油雞、燒鴨等，其經過烘烤逼出油脂，香氣四溢，因而深受不少老饕喜愛。不過，就有網友好奇詢問「為何燒鴨店的切菜板還是使用木頭砧板？」對此，就有行家點出3大理由，表示「不然手廢了刀也完了！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 12:24:28
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示自己一直想知道「為何燒鴨店的切菜板還是使用木頭砧板？」他指出，現今明明有塑膠切菜板、不銹鋼切菜板，都十分方便清洗，這就讓他不解「有內行人知道現在燒鴨店使用木頭砧板的原因嗎？」
問題曝光後，就引來內行人指出「不傷刀具」、「吸震緩衝」、「耐用時間長」3大理由，直言「剁板要厚，原木止滑」、「耐震！！塑膠剁了會彈飛，不鏽鋼剁了手會麻」、「剁下去，木頭才不會跳來跳去」、「厚度，木頭才有那麼厚的耐震動，止滑兼不易鈍刀」、「木頭吸震，剁刀也不會這麼早掛掉」、「要剁一定是木頭沾板才有緩衝，不然不用幾隻手廢了刀也完了」、「反作用力跟回饋力，太輕的底座手腕會受不了。」
另外，也有網友表示，「切和剁是不同的，看來你很少下廚....」、「不用木頭砧板應該燒臘店很快就倒光光，手都受傷沒師傅，而且每天都會用熱水燙刷洗」、「木頭沾板有切痕還能刮掉修補，塑膠沾板其實更不容易清洗，切縫隱藏的細菌不會比較少。」、「問這問題的一定沒剁過雞鴨！一刀剁下要乾淨俐落砧板要夠厚實！不能有回彈力！」（編輯：陳雅雲）