影／正妹祈錦鈅落枕無法下床　物理治療發現背部壞慘

你是否有過這類經驗，早上起床時發現落枕，脖子甚至是背部都無法動彈，連下床都十分困難，YouTube頻道「三個字SunGuts」分享為正妹祈錦鈅進行物理治療的過程，也提醒平常生活中，民眾注意不要與祈錦鈅一樣，因為錯誤的姿勢導致身體傷害。
影像中心/綜合報導
2021-06-25 14:10:26｜2021-06-25 14:28:45
祈錦鈅某次早起時發現，身體像木乃伊一樣沒辦法動彈，感覺背部十分疼痛，驚覺應該是落枕，趕緊找中醫針灸拔罐處理，SunGuts瞭解祈錦鈅身體狀況後，透過按摩的方式緩解祈錦鈅的症狀，他也提醒肌肉腫脹壓迫的神經，容易導致手臂或手指麻的現象，SunGuts分享背部的肌肉有些會連結到脖子，所以有時脖子痠痛的問題反而可能是出在背部的肌肉群上，而透過瞭解才知道，痠痛的原因是來自長時間以錯誤姿勢使用電腦，甚至因為痠痛沒辦法持續使用電腦，祈錦鈅反而將電腦搬到床上繼續工作，但這也導致更嚴重的身體傷害。
SunGuts提醒大家，如果在家中工作，建議要在適合的工作桌使用電腦，避免坐在懶骨頭、沙發等地方使用電腦，可能會導致脊椎受傷，而且工作桌也要選用適合的桌子，在正常坐姿情況下。手肘成90度彎曲水平使用電腦，就是最合適的桌面高度，另外也要坐在椅子上，雙腳著地，讓坐骨和雙腳分散身體的重量，才能避免腰酸背痛找上你。(影音編輯：張鈞瑞)