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居家快篩劑在全台通路上架！移工欲篩檢這些方法一次看

▲（圖／翻攝自Pixabay）
▲（圖／翻攝自Pixabay）

四方報/綜合報導

2021-06-25 15:01:14

24日開始統一超商（7-ELEVEN）與集團旗下藥妝店康是美，以及全家便利商店、萊爾富，都宣布開賣家用快篩試劑。然而，考量到最便宜的快篩劑一支在便利商店也要350元，有感染疑慮的民眾自費到篩檢站篩檢又需要依照各院收費標準不同，花費5,000～7,000之間，費用高昂。四方報團隊在此整理移工若察覺自己身體有異，可以施行的方式。

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若擔心因語言問題漏接防疫資訊，勞動部推出「Line@移點通」，加入後可以收到印尼、泰文、越南文和英文等四國語言的即時疫情資訊推播。移民署也曾在5月16日至6月8日推出「外籍人士安心採檢防疫專案」，在期限內鼓勵不論合法或非法的移工前往篩檢，那段期間採「不通報、不查處、不收費」三大原則，建議想篩檢的移工朋友可打電話至最近的移民署專勤站確認。另外，台灣勞動部勞動力發展署製作多國語言版本的失聯移工就醫資訊，讓有疑似症狀的失聯移工能夠盡速通報和篩檢。同時呼籲所有民眾和移工朋友，務必觀察自身症狀變化，若出現以下症狀如「氣喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青」；請撥打119、衛生局或撥打1922。各縣市衛生局電話請參考：https://www.cdc.gov.tw/Category/ListPage/LCh92VnqhiEaqVub4l0iFQ

▲（圖／勞動部勞力發展署）
▲（圖／勞動部勞力發展署）
若有能力負擔居家快篩劑費用的移工，便利商店的快篩劑價格依照品牌而不同，最便宜的快篩劑單入包裝價格為350元。COVID-19家用快篩試劑為第三級醫療器材，衛福部食藥署宣布，必須由醫療器材販賣業者或藥局販售，民眾可至藥粧店、醫療器材行、便利商店選購，未開放網路購買。為響應防疫政策，國內四大超商都積極與廠商接洽，7-ELEVEN搶先公布，23日下午14點30分後，陸續於桃園以北有藥商許可的門市上架販售「COVID-19家用快篩試劑」，廠牌為國產泰博科技的「福爾威創」，單入包裝販售價格為350元。6月25日起，全台7-ELEVEN有藥商許可的門氏均可以購買得到。第一款為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」在6月24日晚間10點陸續到店，一盒5入，售價1,800元。另款為「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」將在6月26日開賣，一盒20入，售價5,880元，適合公司行號採購。

如需獲取更多移工就醫相關資訊，亦可看四方報團隊曾報導的《新住民及移工懷疑自己確診該怎麼辦？懶人包一次看》，進行更多資訊獲取，本報導亦將翻譯成越南語、印尼語、泰語和英語，並刊登於四方報，幫助移工了解自身權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
100%0%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
0%100%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
40%60%
2021-06-25-2021-06-27
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