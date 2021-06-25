居家快篩劑在全台通路上架！移工欲篩檢這些方法一次看

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若有能力負擔居家快篩劑費用的移工，便利商店的快篩劑價格依照品牌而不同，最便宜的快篩劑單入包裝價格為350元。COVID-19家用快篩試劑為第三級醫療器材，衛福部食藥署宣布，必須由醫療器材販賣業者或藥局販售，民眾可至藥粧店、醫療器材行、便利商店選購，未開放網路購買。為響應防疫政策，國內四大超商都積極與廠商接洽，7-ELEVEN搶先公布，23日下午14點30分後，陸續於桃園以北有藥商許可的門市上架販售「COVID-19家用快篩試劑」，廠牌為國產泰博科技的「福爾威創」，單入包裝販售價格為350元。6月25日起，全台7-ELEVEN有藥商許可的門氏均可以購買得到。第一款為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」在6月24日晚間10點陸續到店，一盒5入，售價1,800元。另款為「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」將在6月26日開賣，一盒20入，售價5,880元，適合公司行號採購。
如需獲取更多移工就醫相關資訊，亦可看四方報團隊曾報導的《新住民及移工懷疑自己確診該怎麼辦？懶人包一次看》，進行更多資訊獲取，本報導亦將翻譯成越南語、印尼語、泰語和英語，並刊登於四方報，幫助移工了解自身權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。