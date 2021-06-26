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影／你認識自己嗎？3種心理測驗重新了解內在自我

▲你相信心理測驗嗎？不論是否相信，都是認識自己的方式之一。(圖／翻攝YouTube／DeerDeer米鹿 )
▲你相信心理測驗嗎？不論是否相信，都是認識自己的方式之一。(圖／翻攝YouTube／DeerDeer米鹿 )

影像中心/綜合報導

2021-06-26 18:00:00

你是否曾做過心理測驗，是否相信測驗結果呢？YouTube頻道「DeerDeer米鹿」分享三種不同的心理測驗，希望在疫情期間，透過心理測驗的方式讓大家重新認識自己，也同時可以建立與其他人的話題，大家也可以跟著測驗看看結果是否符合自己。

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測驗一，回答以下兩個問題：

(1)你最喜歡的顏色，形容這個顏色對你的感覺如何，例如藍色，覺得藍色代表冷靜、舒服等等，將顏色形容的越仔細越好

(2)你最喜歡的動物是什麼？同樣描述你對這個動物的感覺，例如馴鹿，感覺溫馴、具有靈性等

答案在底下，兩個測驗一起解答

▲檢視一下自己最喜歡的顏色和動物是什麼吧
▲檢視一下自己最喜歡的顏色和動物是什麼吧。(圖／翻攝DeerDeer米鹿 )
你最喜歡的顏色代表「你自己希望呈現在他人面前的模樣」

而喜灣的動物則形容「你喜歡的人所具備的特質」

大家覺得是否有準確呢？

測驗二，透過動物分類，分析你是哪種人

(1) 你的身型如何？

A、我非常嬌小／B、我比他人嬌小但體格強壯／C、與大多數人差不多／Ｄ、我比他人略大一些／Ｅ、我身形在人群中顯得龐大

(2) 你有多激進

A、我盡量避免對抗並包容他人／Ｂ、我從不自找麻煩但也不會推卸責任／Ｃ、保持中立，只有非常時刻才會表達立場／Ｄ、我希望能專注在我的想法上／Ｅ、我是一個強勢的人

(3) 社交

A、我獨來獨往／B、我喜歡和小群體在一起／Ｃ、我非常外向，樂意與團隊中的人社交／Ｄ、我非常外向可以與所有類型的人一起工作

(4) 你認為你多有吸引力？

A、我沒甚麼特別的／Ｂ、我有一些吸引人的特徵／Ｃ、我覺得我長相一般／Ｄ、我經常被形容可愛或是英俊／Ｅ、我自認很有吸引力

(5) 創造力

A、我喜歡在規範裡執行工作／Ｂ、我擅長提出新創意／Ｃ、我喜歡創造各類型的點子並且實踐它

(6) 無私與合作

A、我很有同情心把家人和朋友放在自己之上／Ｂ、我很願意幫助需要的朋友，但我也要有我自己的生活／Ｃ、大家必須遵守我的規則

(7) 你有多聰明

A、我盡量不去思考事情／Ｂ、我可能不是很出色但我也不是笨蛋／Ｃ、我喜歡閱讀紀錄片或討論生活中的重要問題／Ｄ、我有點書呆子傾向，喜歡挑戰智力

(8) 你的運動能力如何

A、我偶爾看電視時運動／Ｂ、我為了保持健康而運動／Ｃ、我喜歡鍛鍊自己，甚至沒有運動會感覺到不舒服

(9)旅行與探索

A、我喜歡待在家／Ｂ、我喜歡利用假日時出門放鬆／Ｃ、我喜歡到異國他鄉去旅行

(10)衝動

A、我自認我非常衝動／Ｂ、我考慮的都非常周到，但還有改善空間／Ｃ、我總是刻意謹慎

點此測試你是哪一種動物吧

▲檢查看看自己是什麼樣的動物，這些動物的特徵有沒有符合你的個人特質呢
▲檢查看看自己是什麼樣的動物，這些動物的特徵有沒有符合你的個人特質呢。(圖／翻攝YouTube／DeerDeer米鹿 )
 

測驗三 性格主導色

點此進行主導色測試

透過聆聽不同的聲音，找出屬於你的性格主導色

聽聽看每種聲音對你的回饋是什麼樣子，總結出你是屬於哪一類型的人

▲找出屬於你的主導顏色
▲找出屬於你的主導顏色。(圖／翻攝YouTube／DeerDeer米鹿 )
心理測驗的結果，依照每個人的情形而有所不同，是否相信見仁見智，但是也不妨是個認識自己的機會，大家測驗結束後是否同意這些描述自己的特徵呢？(影音編輯：張鈞瑞)

 

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