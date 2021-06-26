影／你認識自己嗎？3種心理測驗重新了解內在自我

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(1)你最喜歡的顏色，形容這個顏色對你的感覺如何，例如藍色，覺得藍色代表冷靜、舒服等等，將顏色形容的越仔細越好
(2)你最喜歡的動物是什麼？同樣描述你對這個動物的感覺，例如馴鹿，感覺溫馴、具有靈性等
答案在底下，兩個測驗一起解答
你最喜歡的顏色代表「你自己希望呈現在他人面前的模樣」
而喜灣的動物則形容「你喜歡的人所具備的特質」
大家覺得是否有準確呢？
測驗二，透過動物分類，分析你是哪種人
(1) 你的身型如何？
A、我非常嬌小／B、我比他人嬌小但體格強壯／C、與大多數人差不多／Ｄ、我比他人略大一些／Ｅ、我身形在人群中顯得龐大
(2) 你有多激進
A、我盡量避免對抗並包容他人／Ｂ、我從不自找麻煩但也不會推卸責任／Ｃ、保持中立，只有非常時刻才會表達立場／Ｄ、我希望能專注在我的想法上／Ｅ、我是一個強勢的人
(3) 社交
A、我獨來獨往／B、我喜歡和小群體在一起／Ｃ、我非常外向，樂意與團隊中的人社交／Ｄ、我非常外向可以與所有類型的人一起工作
(4) 你認為你多有吸引力？
A、我沒甚麼特別的／Ｂ、我有一些吸引人的特徵／Ｃ、我覺得我長相一般／Ｄ、我經常被形容可愛或是英俊／Ｅ、我自認很有吸引力
(5) 創造力
A、我喜歡在規範裡執行工作／Ｂ、我擅長提出新創意／Ｃ、我喜歡創造各類型的點子並且實踐它
(6) 無私與合作
A、我很有同情心把家人和朋友放在自己之上／Ｂ、我很願意幫助需要的朋友，但我也要有我自己的生活／Ｃ、大家必須遵守我的規則
(7) 你有多聰明
A、我盡量不去思考事情／Ｂ、我可能不是很出色但我也不是笨蛋／Ｃ、我喜歡閱讀紀錄片或討論生活中的重要問題／Ｄ、我有點書呆子傾向，喜歡挑戰智力
(8) 你的運動能力如何
A、我偶爾看電視時運動／Ｂ、我為了保持健康而運動／Ｃ、我喜歡鍛鍊自己，甚至沒有運動會感覺到不舒服
(9)旅行與探索
A、我喜歡待在家／Ｂ、我喜歡利用假日時出門放鬆／Ｃ、我喜歡到異國他鄉去旅行
(10)衝動
A、我自認我非常衝動／Ｂ、我考慮的都非常周到，但還有改善空間／Ｃ、我總是刻意謹慎
點此測試你是哪一種動物吧
測驗三 性格主導色
點此進行主導色測試
透過聆聽不同的聲音，找出屬於你的性格主導色
聽聽看每種聲音對你的回饋是什麼樣子，總結出你是屬於哪一類型的人
心理測驗的結果，依照每個人的情形而有所不同，是否相信見仁見智，但是也不妨是個認識自己的機會，大家測驗結束後是否同意這些描述自己的特徵呢？(影音編輯：張鈞瑞)