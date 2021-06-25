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餐廳狂賺20年喊歇業？男愣「疫情才2個月」　聰明內幕曝

▲受到本土疫情爆發衝擊，國內不少餐廳陸續宣布停業。（示意圖／取自pixabay）
▲受到本土疫情爆發衝擊，國內不少餐廳陸續宣布停業。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 16:20:46

新冠肺炎一年以來嚴重衝擊全球，而台灣也在五月中旬時爆發本土疫情，因應疫情三級警戒，外出人潮大幅銳減，店家受到巨大影響，不少老字號的餐廳撐不下去，紛紛宣布停業、倒閉。對此，就有網友討論「開了20年的老店，才兩個月就撐不住是怎樣？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「今天看到一間知名餐廳要歇業的消息，但那一間店已經經營了20年，以前生意超級好，應該也賺了不少錢，但是這一波疫情也不過是從5月中到現在，就算兩個月好了，這樣就撐不住了嗎？我不是說不相信他們這段時間有虧損，而是這些店賺了20年的錢都去哪了？」

「如果沒有賺錢的話，怎麼撐過20年，不是早就該做別的事情了？如果做了20年，那肯定會有賺錢的啊，賺了20年的利潤，怎麼會連兩個月的虧損都撐不下去？大家會不會覺得很奇怪啊？」

▲不少餐廳因為疫情大受影響，有從事餐飲業的男網友表示，老闆希望他「自願離職」，更辯稱「被資遣」未來會難找工作，完整過程也引發討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲不少餐廳因為疫情大受影響，因此宣布無限期停業或者倒閉。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「空轉是非常可怕的，你虧這兩個月，可能已經是你的年利潤，尤其是高租金地段的店家，誰知道疫情何時結束，沒人敢賭的」、「一個月不營業基本的房租可能就吃掉好幾個月淨利」、「賺的錢不想燒在不明確的時間，沒人知道疫情何時結束」、「多做多賠幹嘛做，前面有賺不代表現在要拿來賠，設停損的概念」、「不是撐不住，是不想虧損，疫情過了再開店賺」、「收了還是能開，為何要在這時候硬撐虧錢，多做多賠錢，他們是商人，很聰明的」、「不收的最大贏家就是房東，你前面賺的錢都噴給房東了」。

而《NOWnews》也實際採訪在曾經在英國留學打工的蔡小姐，她與我們分享經驗表示「去年在英國疫情爆發的時候，自己的朋友也是開20年的餐廳，但是沒生意到擋不住，後來也是收掉，你一個月假設高級地段可以賺五十萬，但你營業了沒有人，人事+高級地段房租的房租成本就可能吃掉你3個月到半年的利潤，現在回台灣看到疫情這樣，很多餐廳開始停損宣布歇業，其實也是很正常的，先止血，未來再觀望，過去一年，這種事國外早已見怪不怪。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
53.85%46.15%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
18.18%81.82%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60%40%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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