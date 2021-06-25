餐廳狂賺20年喊歇業？男愣「疫情才2個月」　聰明內幕曝

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「如果沒有賺錢的話，怎麼撐過20年，不是早就該做別的事情了？如果做了20年，那肯定會有賺錢的啊，賺了20年的利潤，怎麼會連兩個月的虧損都撐不下去？大家會不會覺得很奇怪啊？」
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「空轉是非常可怕的，你虧這兩個月，可能已經是你的年利潤，尤其是高租金地段的店家，誰知道疫情何時結束，沒人敢賭的」、「一個月不營業基本的房租可能就吃掉好幾個月淨利」、「賺的錢不想燒在不明確的時間，沒人知道疫情何時結束」、「多做多賠幹嘛做，前面有賺不代表現在要拿來賠，設停損的概念」、「不是撐不住，是不想虧損，疫情過了再開店賺」、「收了還是能開，為何要在這時候硬撐虧錢，多做多賠錢，他們是商人，很聰明的」、「不收的最大贏家就是房東，你前面賺的錢都噴給房東了」。
而《NOWnews》也實際採訪在曾經在英國留學打工的蔡小姐，她與我們分享經驗表示「去年在英國疫情爆發的時候，自己的朋友也是開20年的餐廳，但是沒生意到擋不住，後來也是收掉，你一個月假設高級地段可以賺五十萬，但你營業了沒有人，人事+高級地段房租的房租成本就可能吃掉你3個月到半年的利潤，現在回台灣看到疫情這樣，很多餐廳開始停損宣布歇業，其實也是很正常的，先止血，未來再觀望，過去一年，這種事國外早已見怪不怪。」（編輯：張嘉哲）
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