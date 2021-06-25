影／開箱實測居家快篩劑 8公分插鼻內：有點像嗆到水
衛福部食藥署核准5款居家快篩試劑，讓民眾可購入自行在家使用，試劑陸續在超商、藥妝店、藥局開賣。YouTube頻道「黃濃濃。濃Bagel」分享開箱居家快篩劑影片，8 公分棉棒插入鼻內的感受，怕痛的她直喊「有點像鼻子嗆到水」。
影像中心/綜合報導
2021-06-25 17:26:03｜2021-06-25 17:28:45
影片中濃濃表示，因朋友先前剛從國外回台，剛好有多帶居家快篩劑回來，便搶先在台灣開賣前進行開箱實測，將步驟過程拍片分享。影片中濃濃表示，居家快篩劑目前在許多國家非常普遍，像有些學生、小朋友為保安全，出門前就會進行快篩。
各家居家快篩劑使用過程，大多大同小異，首先先使用棉棒在鼻腔內旋轉，爾後再放入試管之中，等待 1 分鐘。
1 分鐘過後，再將試紙丟入試管內，再等待 10 分鐘。10 分鐘過後若試紙上出現 2 條線，則表「陽性」，1 條線則是「陰性」，這讓濃濃打趣表示「比驗孕棒還要恐怖」。怕痛的她在影片中也提醒，雖然棉棒在鼻腔內的感受不太舒服，但為了健康一切值得，她也提醒快篩劑屬於醫療廢棄物，不可隨意亂丟棄，影片最後也為台灣祈福，盼望疫情早日過去。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：黃濃濃。濃Bagel
完整影片：https://youtu.be/CYqc5GrQMBE
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