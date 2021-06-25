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影／開箱實測居家快篩劑　8公分插鼻內：有點像嗆到水

▲ 她開箱居家快篩劑，曝感受像鼻子嗆到水。（圖／黃濃濃。濃Bagel 授權）
▲ 她開箱居家快篩劑，曝感受像鼻子嗆到水。（圖／黃濃濃。濃Bagel 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-25 17:26:03｜2021-06-25 17:28:45

衛福部食藥署核准5款居家快篩試劑，讓民眾可購入自行在家使用，試劑陸續在超商、藥妝店、藥局開賣。YouTube頻道「黃濃濃。濃Bagel」分享開箱居家快篩劑影片，8 公分棉棒插入鼻內的感受，怕痛的她直喊「有點像鼻子嗆到水」。

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影片中濃濃表示，因朋友先前剛從國外回台，剛好有多帶居家快篩劑回來，便搶先在台灣開賣前進行開箱實測，將步驟過程拍片分享。影片中濃濃表示，居家快篩劑目前在許多國家非常普遍，像有些學生、小朋友為保安全，出門前就會進行快篩。

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▲ 8公分棉棒進入鼻腔內，令人稍嫌不適。（圖／黃濃濃。濃Bagel 授權）
 

各家居家快篩劑使用過程，大多大同小異，首先先使用棉棒在鼻腔內旋轉，爾後再放入試管之中，等待 1 分鐘。

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▲ 棉棒須放置試管內，等待1分鐘。（圖／黃濃濃。濃Bagel 授權）
1 分鐘過後，再將試紙丟入試管內，再等待 10 分鐘。10 分鐘過後若試紙上出現 2 條線，則表「陽性」，1 條線則是「陰性」，這讓濃濃打趣表示「比驗孕棒還要恐怖」。怕痛的她在影片中也提醒，雖然棉棒在鼻腔內的感受不太舒服，但為了健康一切值得，她也提醒快篩劑屬於醫療廢棄物，不可隨意亂丟棄，影片最後也為台灣祈福，盼望疫情早日過去。（影音編輯：謝美伶）
 

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▲ 試紙若呈現2條線，則表陽性。（圖／黃濃濃。濃Bagel 授權）



▶ 感謝授權：黃濃濃。濃Bagel
完整影片：https://youtu.be/CYqc5GrQMBE

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
53.85%46.15%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
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2021-06-25-2021-06-27
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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