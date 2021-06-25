12星座都要小心！海王星將「逆行159天」　這1位健康堪慮

即日起，海王星將逆行159天，12星座都要小心了！塔羅牌艾菲爾老師表示，海王星逆行「大敵當前，恐懼成真」，從今（25）日一直到11月30日止，海王星會在雙魚座逆行159天。





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艾菲爾老師說，海王星掌管我們的靈感、欺騙、混亂，這次逆行的力量，在五月中就已開始醞釀，你可能發現自己心中有牽掛著的人事物，無法將它放下，你也會開始思考付出是否值得。





老師表示，在逆行期間首當其衝的重災星座有「雙魚、雙子、射手、處女」，大家記得多給身旁以上四個星座的人安慰和關懷，而其他的星座也要用正面樂觀的態度去面對困難，就一定可以逢凶化吉！接下來艾菲爾老師要告訴你「海王星逆行」為12星座所帶來的關鍵影響。記得提醒身邊的家人、朋友和閨蜜多多注意及防範！





▲即日起，海王星將逆行159天，12星座都要小心了。（示意圖／取自pixabay）

白羊【心情欠佳】。金牛【朋友背叛】。

雙子【事業下滑】。巨蟹【交通受阻】。





獅子【悲歡離合】。處女【破鏡難圓】。





天秤【健康堪慮】。天蠍【小三插足】。





射手【家庭糾紛】。魔羯【手足爭吵】。





水瓶【破財危機】。雙魚【壓力巨大】。





【海王星逆行】的集體潛意識現象





海王星逆行是一種集體潛意識的現象，例如國外偶發的槍擊事件，所凝聚出來的集體恐怖、悲傷、仇恨與敵對，這就是海王星逆行的現象之一，彷彿大家都被恐怖行為所催眠。在驚惶中，我們不是急著尋找可團結、可聯盟的朋友，而是更快速的確立，誰是我的危脅者，誰是我的敵對方。這種因為害怕、憤怒而形成的恐懼心理，有如阻礙在光明面前的迷霧，把我們的理智困著。久而久之，我們在虛幻中又變化出無數的恐怖，最後掏空心靈。





海王星逆行還有一個恐怖的現象就是「以假為真」。你越害怕的事情就越容易成真。猶如每一個人都做了一場惡夢，而惡夢中的巨獸，就是我們已腐敗和扭曲的心靈。所以很多網路上若有似無的消息，請記得多加查證。





【海王星的犧牲與奉獻】





與受害者有關，包括弱勢族群、被遺忘的族群，那一些默默貢獻、付出而不求回報的人，都會在這一個時刻重新被看見。藉此機會，我們也可以回頭檢視自己，是不是有什麼地方做錯、或走偏了？並且思考自己長久以來的付出是不是值得，或是有需要調整的地方。而在面對夢想的同時，你可能會有許多不切實際的想像和期待，可能會沉迷於某一件事，像是迷上某一部連續劇、開始打線上游戲等，也因為你的態度不積極，所以很多事情容易竹籃打水一場空，忙到最後依舊是一無所獲。





建議你，在海王星逆行的期間，要注意時間上的分配，為自己制定明確的計劃，才不會在海王星逆行期間白忙一場。海逆期間，別​​害怕走錯路，更不要害怕表達自我，只要你堅定信念，一步步的向前走，一定可以迎向曙光。





如何面對【海逆】帶來的恐懼





這股阻礙在光明面前的迷霧，終究還是敵不過「堅定的信念」，越是擔心害怕的事，越是需要你的勇敢面對，若是發現自己無法樂觀起來，記得找樂觀的朋友聊聊，打破集體恐慌的潛意識心魔，必定能平安渡過海王星逆行的十里迷霧喔！





想找人訴苦，請找最佳傾聽者：巨蟹、水瓶。





想找人安慰，請找最溫柔的：天秤、魔羯。





想找人給建議，請找最霸氣的：獅子、金牛。（編輯：郭佩蓉）





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