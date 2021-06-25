私人停車位屢被亂停！網授「7字」神警告：保證再也不敢
現代都市寸土寸金，尤其若大樓位在黃金地段，停車位更是一位難求。而若屢次遇到不守規矩的車主，那真的會讓人十分困擾。就有位網友抱怨，承租了停車位後仍有外人不斷隨意停放，即便多次寫了提醒告示，車主依然視而不見的隨意亂停，讓他好無奈。結果就有位網友分享個人經驗，簡單「7字」警告讓外人不敢再停，把大家全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 17:22:36
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，抱怨自己的單位承租停車位後，已經把空間圍起來也勸導很多次，但還是一直有路人擅自把車停進來。原PO也分享貼出的告示，用紅字警告「違停一律上鎖」請駕駛自重，但仍然沒用。氣得原PO又用手寫補充「看得懂中文嗎？」
原PO最後不禁無奈直言，「真的很生氣欸，我是不是太溫柔了？根本沒在鳥我的」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「正確做法是報警，請警察當見證人，然後請人來拖吊，這筆費用，違停的人要付」、「台灣一上了車智商可能只剩一半都不到的很多」、「一般住宅私家的車庫都有人敢停進去了」、「不懂中文的一堆，而且還越貼越故意停」。
更有網友分享親身經驗，透露自己貼出這張紙條後至今沒有外車進來過，只見紙條上寫著「這裡沒有監視器，確定要停這？」充滿善意的提醒卻隱約暗示著結局，果然是威懾力十足。民眾停車糾紛頻傳，之前就有律師建議，可以向對方提起民事訴訟，並在亂停車輛四周擺放圍籬，逼車主來聯繫。若對方強行破壞圍籬離去，就可以告他毀損罪。但建議不要去碰觸到對方車輛，以免產生爭議。（編輯：倪浩軒）