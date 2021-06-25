越南網友曝京元電移工伙食　質疑：這樣的便當你們吃嗎？

《四方報》報導，近期關於移工權益以及移工在台灣之境遇引發各界關注，其中京元電子在爆發移工宿舍染疫之後頻頻因各種管理失當事件成為媒體焦點，繼先前公司擅自打包移工物品掀議、要求移工大雨中換宿等亂象後，今（25）日又有越南人在臉書上曬出照片指京元電提供移工之飲食不佳，引發輿論熱議。





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越南網友Yến Vân在臉書上發文寫道，「這樣的便當，給你們，你們要吃嗎？這是京元電子公司給外籍移工吃的，看到就心疼。能不能將心比心，如果今天你們（這家公司的仲介）在國外工作被人家這樣對待，你們會如何感想？誰可以出面幫忙姐妹們」，並放上兩張便當照片。只見便當中半格是白飯，另外加上一些肉和一顆未剝開的水煮蛋，看不到任何蔬菜，白飯也沒有搭配醬料。Yến Vân呼籲大家幫忙轉發，讓更多台灣人知道。





貼文發出後不少台灣和越南移工網友都在留言區直呼「太誇張了」、「真的很扯」、「這爛公司一定投訴他們」、「爛透了！搞不懂護航的是怎樣」、「我們真的覺得很抱歉，現在我們能做的只有趕快讓這件事情延燒，引起大家的注意」、「我覺得如果便當是真得這樣就很過分，快點去查查有沒有虐待的行為」。此外，還有移工網友在留言區中放上照片指公司將員工便當隨意堆在地上與雜物放在一起，並寫道「這是工人的餐，不是垃圾，不要誤會」。





不過，也有台灣人不以為意，「如果是免費的話我覺得我會吃，吃膩了頂多自己買，而且台灣人大部分是沒有免費午餐吃的」、「直接去求助當地機關才是最快的方法吧？」，原PO則指出因為不知向誰求助所以才到網路上發文請大家幫忙。事實上，從苗栗實施移工禁足令後，移工除了上下班時段外並不被允許外出，上下班由仲介安排交通，生活用品也須由雇主及仲介負責採買，因此根本無法自己出門去買，仲介或雇主提供之伙食不佳或不合胃口，移工也難以說什麼。



