房市／安坑輕軌沿線購屋　小資族占近5成

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新店地政事務所進一步表示，目前安坑地區以公車為主要大眾運輸交通工具，未來安坑輕軌開通後，沿線居民可搭至十四張站轉乘環狀線，進入新北市及北市的蛋黃區，預估可節省15至20分鐘通勤時間，而其中鄰近安民及安德生活圈的K5、K6站距離十四張站僅需3、4站車程，當地生活機能完整且鄰近國道交流道，成為交易熱區。
對此，信義房屋安康安德店長闕建丞表示，近期網路買方增加，這些買方的共同特點都是鎖定低總價500-1000萬的住宅大樓為主，多是40歲以下的族群，與新店地政事務所的統計樣貌吻合。
闕建丞觀察，安坑地區在疫情間的買氣仍然不差原因有三，第一是仍有買房的剛性需求、第二則是房貸利率仍低，對年輕人而言，每月付租金1-2萬，不如拿來買房更有吸引力，安坑的房屋總價低，自備款與房貸負擔都不重，第三則是安坑輕軌將於年底完工，也吸引除了首購、退休族之外的置產客危機入市。
闕建丞表示，安民安德生活圈以屋齡20多年的中古大樓居多，受惠安坑輕軌建設，以及周邊交通建設改善，從去年單坪30萬上揚至單坪35、36萬，而位於捷運K6站路程5分鐘，則有少數屋齡3年內的新大樓，去年單坪37萬上揚至40-45萬。