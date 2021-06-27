印度變種病毒該了解什麼？未來恐需第三劑疫苗

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以驚人的速度複製
Delta變種病毒是冠狀病毒的一個變異，在印度首次發現以來，已在 80 多個國家出現。世界衛生組織將其取名Delta，該組織一向以希臘字母命名顯著的變種病毒。
根據 Vox.com製作的這段影片，病毒會不斷變異，而大多數變化都無關緊要。但有某些變異毒株可能會演變成更有傳染性的病毒，導致更嚴重的疾病或成為疫苗保護外的病毒風險。
專家表示，Delta變種病毒更容易傳播，是因為突變使其更容易附著在人類體內的細胞上。
在英國，該變種病毒現在佔所有新感染人數的 90%。在美國，則佔了 20%，美國衛生官員也表示它可能成為該國的主要新冠病毒株。
在印度南部韋洛爾基督教醫學院 (Christian Medical College at Vellore) 研究病毒的雅各布．約翰博士(Dr. Jacob John) 告訴美聯社，目前這種變種病毒是否會使人病情加重有待釐清，因為需要搜集更多數據。
研究報告表明，現有的疫苗對變種病毒有效，包括 Delta 變種病毒。英格蘭的研究人員表示，與僅接種一劑疫苗的人相比，接種兩劑阿斯利康和輝瑞疫苗的人能獲得更好的保護力。
這就是為什麼專家說全面接種疫苗是很重要的。這也是為什麼他們說讓全球皆能獲得疫苗如此重要，這其中也包括正在努力獲得疫苗的台灣。
新冠疫苗「加強劑」的需求飆升
《衛報》報導稱，作為一項實驗的一部分，數千名志願者可能會注射第三劑 COVID-19 疫苗，以尋找哪些疫苗可以用作「加強」劑以預防新變種。
此舉意在防止醫院因今年冬天潛在的新一波感染而被搞得不堪重負。同時，英國又訂購了 6000 萬劑輝瑞疫苗，以確保在需要時可以從今年秋天開始生產加強疫苗。
這些疫苗將採用與目前提供的疫苗相同的配方，而不是經過調整以解決新的流行變種病毒（例如在印度首次發現的 B.1.617.2）疫苗的修改版本。
除了輝瑞（Pfizer）疫苗外，Cov-Boost實驗也將檢查在志願者已經接受的兩劑輝瑞或阿斯利康疫苗的情況下，給予牛津/阿斯利康疫苗或其他五種疫苗作為加強劑的影響。
研究人員要求在 12 月或 1 月接種第一劑疫苗的 30 歲以上成年人報名參加這項研究，該研究於 6 月初在英國的 18 個試驗點開始。
停止給冠狀病毒這麼多機會
全世界缺乏疫苗意味著該病毒能夠迅速傳播，並在複製時發生變異。經過無數次隨機突變後的結果是，有跡象表明病毒已經開始適應我們的自然防禦機制。
且由於病毒隨時間變異是完全正常的，我們不應期望它會停止。阻止這些變化的唯一真正方法是停止給病毒這麼多機會。
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