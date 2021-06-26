超市促銷藏「暗黑陷阱」！他見價格愣住 網秒懂：很久了
台灣超市林立，商品種類應有盡有，更不時祭出超殺優惠等活動吸引買氣，深受不少家庭主婦喜愛。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，他逛超市時看見一些促銷商品，售價比平時高出兩倍，以買一送一的方式販售，不禁直呼「第一次看到真的傻眼」，貼文曝光引發熱議，卻有內行網友指出，其實很多超市都是這樣的手法。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 09:41:49
原PO表示，最近去超市採買時，發現一些莫名其妙的價格操作，例如商品原單價50元，提高至55元販售，買兩件優惠100元，而且碰到特殊活動的時候，還會有「威力加強版」，就是單價X1.5倍，甚至X2倍，然後「買一送一」。
原PO無奈的說「第一次看到真的傻眼，售價怎麼double了？旁邊還貼著買一送一？是在裝笑維嗎？」怒批「這種強迫消費者買兩件的行為真的不好，如果剛好有需要買兩份，那還無所謂，只想買一份的時候只會覺得ooxx」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「有次被問有買2送1要不要再多買，說不要還一直盧」、「現在買東西都要看仔細」、「有時候莫名其妙真的會被騙」。
對此，卻有許多內行網友透露「這種操作很久了吧」、「很多超市都看過兩倍價買一送一，已經很多年了」、「這種2倍價買一送一的東西至少12年有了」；但也有網友緩頰「通常這種買一送一，算下來單價都是最低促銷價了，除非真的不想要第二件，不然都是划算的，不然每個廠商價格都被殺到見血，客人又只想買一包，是要賺什麼？」（編輯：賴詠璿）