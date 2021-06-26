為何捐疫苗給台灣？立陶宛人不解　台人見真相秒懂：正常

我是廣告 請繼續往下閱讀
賈斯蒂娜說，有些人得知捐疫苗的事情後，氣憤的表示「為什麼我們要捐疫苗？」因為他們還記得，我們以前缺少疫苗，也擔心這樣的作為會影響到他們與中國之間的關係，人民因為這件事情很興奮，但其實人們不是沒感覺， 就是覺得為什麼要送疫苗？所以我很抱歉，立陶宛人沒有你們想的這麼好，下這個決定的人當然非常好，但這不是絕大部分的人。」
賈斯蒂娜認為，由於台灣目前的處境局勢和立陶宛類似，雖然也有人認為這會影響到立陶宛和中國的關係，也不知道未來後果會如何，「但我們想表現給俄羅斯看，我們雖然小，但卻很強悍，我們也不怕再次展現出來，不論是俄羅斯還是中國，我們都不管，我們全國都深信這樣，我們也有心裡準備面對後果」。
談到去年台灣也曾捐贈過10萬片口罩給立陶宛，賈斯蒂娜表示「這是小國之間的互助，也是非常好的事情，就像台灣義美公司也送給立陶宛一貨櫃的泡芙，作為回禮，這種事情就會讓人感到非常窩心，國際間如果越多這種事，那我相信世界會更加美好，所以我完全支持。」
影片曝光之後，引發不少台灣人討論「現在才知道原來立陶宛跟台灣人彼此根本不熟悉」、「顯見台灣人對於立陶宛陌生，而對方也是如此」、「我其實能明白，因為去年台灣捐給立陶宛10萬口罩時，我也是覺得幹嘛捐給他們....」、「能理解立陶宛人想法，希望未來有更多互助，感謝立陶宛！台灣加油！」、「一點都不覺得立陶宛人有何問題，去年台灣捐口罩時，也有很多人提出質疑，是時候加強兩國交流了」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。