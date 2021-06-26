COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為何捐疫苗給台灣？立陶宛人不解　台人見真相秒懂：正常

▲立陶宛日前宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓台灣民眾相當感激。（圖／達志影像／美聯社）
▲立陶宛日前宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓台灣民眾相當感激。（圖／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-26 10:29:53｜2021-06-26 11:07:08

立陶宛日前宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓台灣民眾為此感激不已，還紛紛表示跪求「立陶宛」國家製造的商品、食物，要用買爆他來表達謝意。不過，住在立陶宛的賈絲蒂娜（Justina）就坦言，其實立陶宛人沒有大家想像的那麼美好，不僅多數人不知道捐疫苗給台灣的事情，知道的人多數也認為「為什麼要捐疫苗？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Youtube頻道「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」日前訪問一名立陶宛在地人賈斯蒂娜，她表示「一開始得知這個消息，是因為朋友轉傳了台灣總統蔡英文的臉書貼文，但當我知道這件事情後，我認為我應該了解立陶宛當地的媒體如何討論他，但仔細查看後，發現他們幾乎沒有什麼討論，這讓我非常驚訝，這主要的問題在於，也許對立陶宛人來說，這並不是相當吸引人的話題。

賈斯蒂娜說，有些人得知捐疫苗的事情後，氣憤的表示「為什麼我們要捐疫苗？」因為他們還記得，我們以前缺少疫苗，也擔心這樣的作為會影響到他們與中國之間的關係，人民因為這件事情很興奮，但其實人們不是沒感覺， 就是覺得為什麼要送疫苗？所以我很抱歉，立陶宛人沒有你們想的這麼好，下這個決定的人當然非常好，但這不是絕大部分的人。

▲
▲賈斯蒂娜表示，不少立陶宛人得知消息後，表示氣憤質疑「為什麼我們要捐疫苗」。（圖/波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷YT）
賈斯蒂娜認為，由於台灣目前的處境局勢和立陶宛類似，雖然也有人認為這會影響到立陶宛和中國的關係，也不知道未來後果會如何，「但我們想表現給俄羅斯看，我們雖然小，但卻很強悍，我們也不怕再次展現出來，不論是俄羅斯還是中國，我們都不管，我們全國都深信這樣，我們也有心裡準備面對後果」。

談到去年台灣也曾捐贈過10萬片口罩給立陶宛，賈斯蒂娜表示「這是小國之間的互助，也是非常好的事情，就像台灣義美公司也送給立陶宛一貨櫃的泡芙，作為回禮，這種事情就會讓人感到非常窩心，國際間如果越多這種事，那我相信世界會更加美好，所以我完全支持。

影片曝光之後，引發不少台灣人討論「現在才知道原來立陶宛跟台灣人彼此根本不熟悉」、「顯見台灣人對於立陶宛陌生，而對方也是如此」、「我其實能明白，因為去年台灣捐給立陶宛10萬口罩時，我也是覺得幹嘛捐給他們....」、「能理解立陶宛人想法，希望未來有更多互助，感謝立陶宛！台灣加油！」、「一點都不覺得立陶宛人有何問題，去年台灣捐口罩時，也有很多人提出質疑，是時候加強兩國交流了」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
43.37%56.63%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.11%95.89%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.16%36.84%
2021-06-25-2021-06-27
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀