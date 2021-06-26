手機半夜跳出通知！「你和確診者接觸6分鐘」 苦主臉綠
本土疫情在五月中旬爆發之後，中央即推出「台灣社交距離APP」，盼用科技的辦法，追蹤民眾過去14天的接觸史，不過近日有許多人表示「根本都沒收到通知」，也質疑是否確診者是否真的有上傳資料。對此，就有網友分享自己的自身經驗，表示某天手機突然跳出通知，告知他曾與確診者接觸6分鐘，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 12:20:15｜2021-06-26 12:20:22
原PO在PTT貼文指出「我本來吃著宵夜，結果手機台灣社交距離APP跳出通知，說我6月21日跟確診者有接觸6分鐘，請問我現在應該怎麼辦啊？好像也只能自主健康管理模式先啟動了，後來想一想，6月21日應該是去醫院快篩跟PCR時，有陽性確診者坐在我的附近。」
貼文一出，不少網友紛紛回應「.....原來真的有用」、「本來就真的有用，不是你沒接觸到就說沒用，還是有留著」、「看完這篇決定再下載回來，怕爆」、「之前誰跟我說可以刪的，出來面對」、「有點危險，先和家人隔離」、「建議你自主管理一波」、「第一次看到有鄉民說收到通知」。
而若民眾收到告知有與確診者有接觸史應該怎麼做？衛福部官網就表示，若民眾收到接觸史通知，表示您和確診者曾在近距離範圍，但這並非代表你已經確診，此時應該冷靜面對；接著注意自身的健康狀況，若出現疑似症狀時亦請主動回報，戴上口罩並依指示儘速就醫，另請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC) 等，以提供及時診斷通報。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。