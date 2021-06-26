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台積、鴻海BNT完成授權文件簽署　陳時中：這禮拜很辛苦

▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)
▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)

記者許家禎／台北報導

2021-06-26 15:57:08｜2021-06-26 16:01:24

針對行政院指出，台積電、鴻海BNT完成授權法律文件簽署，中央流行疫情指揮中心陳時中今（26）日表示，經過一個禮拜非常辛苦，大家就法律文字、文件，各方面仔細推敲，也完成第一階段應該要做的事情，接下來還有很多事情要做。至於慈濟也喊話要政府循台積電與鴻海的例子，讓他們加快腳步購買捐贈疫苗，陳則說要先檢視文件，會持續與慈濟溝通。

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行政院日前專案授權台積電和永齡基金會代表政府各採購500萬劑的輝瑞BNT疫苗且捐贈給政府，並承諾會提供必要協助。行政院發言人羅秉成今(26)日表示，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，政府昨日已經與台積電和永齡基金會簽署開啟專案採購所必需的法律文件，加速推動專案採購進程。

行政院發言人羅秉成指出，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估台積電和永齡基金會所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購之特殊性與困難度，政府因此安排緊急專案採購。他說，政府感謝這2個捐贈單位這段期間的努力，希望在良好的共同合作基礎上，能達成捐贈採購的目標。

媒體詢問，行政院大力支持，是否意味著鴻海永齡與台積電買BNT疫苗捐贈，事情會加快腳步完成?另外，慈濟也喊話政府要比照台積電與鴻海的模式，讓他們申請購買捐贈疫苗也能順利進行。

為此，陳時中表示，經過這一個禮拜非常辛苦，大家就法律文字、文件，各方面仔細推敲，也完成第一階段應該要做的事情，接下來還有很多事情要做，畢竟國際合約還是有很多限制，也需要努力，相信不管鴻海跟台積電都做最大努力促成這件事情。

至於慈濟部分，會持續與之溝通，看怎樣可以進行得比較順暢，但仍需要先檢視相關文件，會進一步跟慈濟做溝通。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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