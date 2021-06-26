台積、鴻海BNT完成授權文件簽署　陳時中：這禮拜很辛苦

我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院發言人羅秉成指出，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估台積電和永齡基金會所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購之特殊性與困難度，政府因此安排緊急專案採購。他說，政府感謝這2個捐贈單位這段期間的努力，希望在良好的共同合作基礎上，能達成捐贈採購的目標。