台積、鴻海BNT完成授權文件簽署　陳時中：這禮拜很辛苦

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行政院發言人羅秉成指出，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估台積電和永齡基金會所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購之特殊性與困難度，政府因此安排緊急專案採購。他說，政府感謝這2個捐贈單位這段期間的努力，希望在良好的共同合作基礎上，能達成捐贈採購的目標。
媒體詢問，行政院大力支持，是否意味著鴻海永齡與台積電買BNT疫苗捐贈，事情會加快腳步完成?另外，慈濟也喊話政府要比照台積電與鴻海的模式，讓他們申請購買捐贈疫苗也能順利進行。
為此，陳時中表示，經過這一個禮拜非常辛苦，大家就法律文字、文件，各方面仔細推敲，也完成第一階段應該要做的事情，接下來還有很多事情要做，畢竟國際合約還是有很多限制，也需要努力，相信不管鴻海跟台積電都做最大努力促成這件事情。
至於慈濟部分，會持續與之溝通，看怎樣可以進行得比較順暢，但仍需要先檢視相關文件，會進一步跟慈濟做溝通。
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