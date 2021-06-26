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網購成癮？專家授「1％法則」教你聰明消費：簡單但有效

▲線上購物往往讓人一不小心就花費大筆金錢，有專家分享控制衝動消費的方法。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲線上購物往往讓人一不小心就花費大筆金錢，有專家分享控制衝動消費的方法。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-26 15:12:28

許多民眾近期宅在家過起防疫新生活，百無聊賴下最大的消遣就是在網路購物。但網路購物往往一不小心就花掉過多金錢，尤其線上付款時沒有拿出真正鈔票，只是用手指點幾下滑鼠，更是容易讓人過度消費。對此，就有專家建議透過「1％法則」，簡單控制個人消費，當個聰明的購物人。

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根據《CNBC》報導，金融專家詹姆斯（Glenn James）曾經分享個人經驗，表示自己有次和朋友去賣場逛街，結果一時衝動當場買下要價1300美元、約新台幣35730元的Apple Watch，事後卻非常後悔，覺得自己不該衝動購物，成為一個「強迫性消費者」。

▲控制個人消費，當個聰明的購物人。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲控制個人消費，當個聰明的購物人。（示意圖／翻攝自Unsplash）
所以他後來想出一個簡單的方法控制自己，詹姆斯稱之為「1％法則」，即想要買的東西若超過自己年收入的1％，那麼無論如何必須等一天再買。你可以在睡覺前好好問自己：我真的需要這個嗎？我買得起嗎？買了真的會用嗎？買了會後悔嗎？

詹姆斯指出，如果隔天起來還是想買，那就去買吧！詹姆斯解釋，這只是一個很簡單的延後購物法則，但對他非常有效，所以分享給大家。詹姆斯補充，如果你年收入超過20萬美元、約新台幣550萬元，那麼「1％法則」可能不太適合，因為你年收入的1％還是太大了。詹姆斯進一步建議，每人可以依照個人收入、生活狀況、長期理財目標等等，設定屬於自己的「神秘數字」，重點是在心中設立一個檢查站，劃下提醒自己購物前必須要思考的界線。（編輯：倪浩軒）

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