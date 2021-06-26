離職原因寫「生涯規劃」不OK？知情人揭背後含義：委屈了
不少上班族一旦跨入職場後，面對求職壓力、工作內容和辦公室生態難免會開始逐漸失去當初投入這份職業的熱情，而近日就有網友在網路上分享自己在工作辭職後，在離職原因上寫「生涯規劃」卻被說不OK，這讓他覺得非常困惑，對此就有知情人揭露了背後含義，直言「委屈了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 15:29:38
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「離職原因會寫什麼」的文章表示，「一般而言，在對方提供的履歷表上，有離職原因時，我都會直接填一排『生涯規劃』」，但卻有獵頭認為原PO寫「生涯規劃」不OK，會讓雇主看了會覺得很扣分，這讓原PO更疑惑「大家在履歷表寫的離職原因，有被詢問刁難或者發生相關的『趣事』過嗎？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
知情網友們紛紛留言表示，通常會寫「生涯規劃」的都是因為「職場人和的問題」，「會寫生涯規劃離開 通常是人和問題，誰會在面試時直白說『跟前小主管有衝突，老是被莫名針對遷怒』」、「錢少、環境差、人機車、心委屈了，這四種的綜合說詞」、「生涯規劃絕對不是真實答案，只是中立一點給前公司台階下而已」。
同樣許多人也建議「對於離開的公司寫生涯規畫，是OK的，但履歷不建議這樣寫，空泛未說因由，等於實問虛答，雇主主要是想從離職原因看到求職者的缺點或者地雷點，所以要寫一個正面一點的假理由，最好是迎合這份工作的。如果原因是新公司不會發生，前公司會發生的，那也是安全牌，例如長期出差、發展遇到瓶頸等等之類」。（編輯：王柏文）