外送員抓到了！客取餐喊「這句」可能有鬼 同行一致認同
外送平台近幾年來崛起，不少懶人在家都會使用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，而有些客人體恤外送員辛勞，時常在付錢時會多給一點，或者找的金額不多時，都會隨口一句「不用找了」，豪爽的直接給外送員小費。但近日就有不少外送員發現這句「不用找了」的背後真相，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 15:38:26
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「在這種暴雨天送餐，遇到客人輕輕說一句『辛苦了，不用找了』，再辛苦都會有感動，但是這位客人，你給我的這堆零錢是剛好，不是不用找欸？還都是零錢，請問表達上面是出了什麼錯誤嗎？我真要找也找不出來的啊！」
貼文一出，網友紛紛笑翻回應「太好笑，休想給我裝闊啊，客人」、「我真的要笑死，沒錢不要想裝闊好不好」、「現在標準已經變成，沒有少給就要偷笑了哈哈」、「會不會意思是說幫你算好了，不用找了？」、「真的太荒謬哈哈，就剛好啊，是要找什麼」、「剛好就剛好，還說不用找了，欣喜一秒後失落」。
另外，也有不少外送員爆出經歷「說不用找了，還是點一下才安全，遇過拿400給我說不用找了，結果他的餐點450，X的勒」、「還有喊剛好的也要點，之前有拿零錢說剛好，帥氣拿走餐點之後，一數完發現少1元.....」、「我今天就遇到....餐點一共625元，拿600說免找了，我跟他說：小姐一共是625元！小姐又拿張100元之後說75元要找....」、「說不用找了，只要拿零錢都要數，不然真的虧大了」。（編輯：張嘉哲）